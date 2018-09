Ruptures saison 4, un retour chargé d'émotions

Plonger directement dans le suspense

S’il vous était impossible d’oublier les dernières images de la troisième saison, cette scène où un père désemparé (David Savard) tient son fils en otage, sachez que l’action reprend exactement à la même place. C’est sans détour que la quatrième saison nous replonge dans cette tension haletante, alors qu’Ariane (Mélissa Désormeaux-Poulin) tentera de sauver l’enfant au risque de sa vie. C’est un spectacle captivant de force policière que le réalisateur Raphaël Ouellet nous offre dès les premières minutes. Encore une fois, c’est la preuve que notre télé québécoise n’a rien à envier aux productions d’ailleurs en matière de suspense. Sans vous dévoiler la finalité de cette histoire, c’est une Ariane ébranlée et fragilisée qui ressortira de ce drame, pendant lequel les souvenirs de la mort de son père lui reviennent.

C’est donc affaiblie physiquement et mentalement que l’avocate nous revient et tente de retrouver son rythme de travail effréné, n’écoutant pas les conseils de son entourage. Avec un nouvel associé et remplaçant, maître Dalpé, interprété par Vincent Leclerc, Ariane devra apprendre à laisser aller quelques dossiers pour respecter ses limites.

Extrait de l'épisode 37

D’un autre côté, on retrouve Claude (Isabelle Richer) dans un centre de désintoxication, où elle tente de reprendre le contrôle de sa vie. Alors qu’elle était en pleine déchéance dans la dernière saison, il est rafraîchissant de la retrouver dans un contexte plus léger. Sa répartie incisive vous décrochera quelques sourires dans les premiers épisodes. Par contre, son moment de quiétude ne saurait durer, avec Jean-Luc De Vries (Normand d’Amour) qui pose des questions sur son absence et cherche encore à se venger.

Parmi les autres intrigues auxquelles on attend des réponses, il y a la mère d’Ariane qui s’inquiète pour sa fille et qui devra, éventuellement, révéler les circonstances de la mort de leur père. De plus, on connaîtra la décision de la cour concernant la femme d’Antoine, l’amoureux d’Ariane. Ce verdict aura décision de vie ou de mort. Finalement, c’est un départ spectaculaire que prend cette quatrième saison, plaçant notre héroïne dans une position vulnérable et inquiétante. Avec des intrigues fascinantes et des rencontres hors du commun qui s’ajoutent au récit principal, vous serez certainement de nouveau accroché à cette série.

Plusieurs apparitions à prévoir

Encore cette saison, bon nombre d’excellents comédiens apparaîtront au fil des intrigues. Dans la liste, vous trouverez David Savard, Noémie Godin-Vigneau, Stéphane Archambault, Patrice Godin, Salomé Corbo, Guy Nadon, Guillaume Lambert, Émilie Bibeau et plusieurs autres. De plus, pour cette nouvelle saison, vous pourrez regarder des entrevues vidéo exclusives réalisées par Catherine Beauchamp. Vous aurez la chance d’en apprendre plus sur les personnages de la série et les sujets traités, le tout sur la page web de l’émission.