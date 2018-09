Une émission spéciale pour la première de la saison d’En direct de l’univers

Prenez note tout de suite que la diffusion commencera exceptionnellement à 18 h 30 samedi soir. L’émission spéciale, qui porte le nom d’En direct de la rentrée, accueillera 25 personnalités de la télévision qui se feront surprendre par des chansons.

Comme l’an dernier, on réunira des trios d’invités autour d’une chanson ou d’un artiste qui les rallie.

Voici la liste des invités :

Mikhail Ahooja (Une autre histoire)

Stéphane Bellavance (Au suivant!)

Sébastien Bovet (Mordus de politique)

Évelyne Brochu (Trop)

Geneviève Brouillette (District 31)

Catherine Brunet (5e rang)

Édith Cochrane (Les enfants de la télé)

Normand D’Amour (Demain des hommes et Ruptures)

Sébastien Delorme (District 31)

Mélissa Désormeaux-Poulin (Ruptures)

Sébastien Diaz (L’effet wow)

Anne-Marie Dussault (24|60)

Gérald Fillion (RDI Économie)

Hélène Florent (Unité 9)

Natasha Kanapé Fontaine (Unité 9)

Rachel Graton (Les Simone et Faits divers)

Maude Guérin (5e rang)

Chantal Lamarre (Infoman et Les dieux de la danse)

Guillaume Lemay-Thivierge (Ruptures et Cheval-Serpent)

Sophie Lorain (Plan B)

François Morency (Discussions avec mes parents et Ouvrez les guillemets)

Vincent-Guillaume Otis (Ruptures et District 31)

Rémi-Pierre Paquin (Les Simone et Les pays d’en haut)

Danielle Proulx (Unité 9 et Une autre histoire)

Il sera intéressant de voir s’il y aura des changements dans la formule de l’émission. On apprenait il y a quelques mois que le réalisateur Jean-François Blais quittait l’aventure d’En direct de l’univers pour joindre l’équipe de La voix. C’est Luc Sirois (Y’a du monde à messe, La voix) qui le remplace. Ce dernier a d’ailleurs déjà travaillé pour des émissions musicales comme Belle et Bum et M pour musique.

Les invités pour cette 10e saison ne sont pas tous confirmés, mais voici quelques personnes qu’on pourra voir dans le fauteuil devant France Beaudoin d’ici Noël : Stéphane Rousseau, Isabel Richer, Julie Bélanger, Louis Latraverse, Yannick Nézet-Séguin, Bianca Gervais et Karine Vanasse.

Bande-annonce En direct de la rentrée

En direct de la rentrée, le 8 septembre à 18 h 30