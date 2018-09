District 31, quatre mois plus tard

Toute la production de District 31. Photo : Radio-Canada/Judith Laliberté

Nous ne pouvons pas vous dévoiler tous les détails, car il faut faire durer le suspens. Nous pouvons au moins vous donner un aperçu des prochains cas qui occuperont les enquêteurs du poste 31, et surtout vous présenter les deux nouveaux personnages, soit le sergent-détective (SD) Yannick Dubeau, incarné par Patrice Godin qui remplace Patrick Bissonnette, et Gabrielle Simard, interprétée par Geneviève Brouillette, la nouvelle lieutenante du poste, qui remplace Jeff Morin (Luc Picard) et Nadine Legrand (Magalie Lépine-Blondeau).

Yannick Dubeau vient prêter main-forte à l’équipe et sera le coéquipier de Bruno aux homicides. Fidèle à lui-même, Bruno réagit fortement lorsque Gabrielle propose que Yannick s’installe au bureau de Patrick Bissonnette.

Non, ben non! Ça c’est non. Excuse-moi mon chum, mais j’ai promis à Pat que personne va prendre son bureau durant son absence. Bruno

Geneviève Brouillette et Michel Charette Photo : Aetios Productions

Chiasson a lui-même recruté Gabrielle Simard, celle qu’on qualifie de « main de fer dans un gant de plomb » dans le milieu. « Je suis allé chercher la meilleure », dit-il.

Gabrielle Simard est une professionnelle expérimentée qui connaît à fond son métier. Plutôt à cheval sur les principes, la nouvelle lieutenante est à l’opposé de son prédécesseur, Jeff Morin. Comment se fera-t-elle accepter dans la grande équipe du poste 31?

Quand on m’attaque, je me défends. Et personne n’est au-dessus des lois. Gabrielle

On sent déjà une certaine rivalité entre le commandant et la lieutenante, même si c’est Chiasson qui l’a choisie. Elle veut faire le tour des dossiers non résolus, dont celui du meurtre du proxénète Léopold Jean, et ça ne fait pas l’affaire de Nancy (Virginie Francoeur) et de Nadia (Amélie Bérubé alias Miss barbecue).

Charlotte Legault et Patrick Labbé. Photo : Aetios Productions



Gabrielle pose beaucoup de questions et cherche à savoir quelle relation Chiasson et Laurent Cloutier ont ensemble. Elle demande à Isabelle si Chiasson serait du genre à défendre celui-ci.

Les intrigues à venir

Une fois de plus, les téléspectateurs ne s’ennuieront pas cette saison avec les nouveaux cas à régler et les imprévus qui placent souvent les enquêteurs face à des situations déchirantes. Quelles histoires vous riveront à votre divan tout au long de l’automne et de l’hiver? Voici un aperçu de ce qui vous attend :

On sait que Patrick Bissonnette va revenir au poste, mais on ne sait pas encore quand. Reviendra-t-il comme SD?

Quel avenir réserve-t-on à Chiasson, à Vézeau et à Cloutier?

Gabrielle s’intéresse au dossier du meurtre du proxénète Léopold Jean et veut relancer l’enquête.

Stéphane Pouliot a un mandat d’écoute électronique pour Nancy et Nadia.

Les enquêteurs doivent résoudre la mort d’un bébé naissant.

Des rumeurs courent sur le fait que Robin Ménard se promène en ville.

Les paris sont lancés : est-ce que la nouvelle lieutenante aura une espérance de vie plus longue que celle de ses prédécesseurs?

On s’intéresse à l’internet clandestin (le dark net) et au trafic d’enfants.

Fabienne Larouche est très enthousiaste à quelques jours de la première : « La troisième saison sera intense, surprenante et, selon moi, la meilleure de toutes », a mentionné la productrice, fébrile.

On a posé quelques questions à l’auteur Luc Dionne lors du point de presse.

Est-ce qu’on reverra Jeff Morin?

Il est mort, Jeff Morin. Je sais plus comment vous le dire. [On a au moins une certitude à ce sujet.]

On dirait que Chiasson est moins gentil cette année. Est-ce vrai?

On commence en effet cette année à lui trouver des défauts.

Est-ce que Patrick Bissonnette revient dans la série?

Oui. Patrick revient et fait toujours partie de la grande famille.

Comment vous inspirez-vous pour écrire les intrigues?

Je me nourris de ce que les comédiens peuvent me donner. Je me laisse transporter par leur interprétation. C’est une gang de comédiens incroyable.

Ne manquez pas le premier épisode de la troisième saison de District 31 le lundi 10 septembre, à 19 h.

Pour vous remémorer sur quelle note s’est terminée la dernière saison, nous vous invitons à revoir la finale surprenante de la saison dernière sur ICI Tout.tv dans laquelle Laurent Cloutier, le commandant Daniel Chiasson et Maxime Vézeau ont froidement assassiné Christian Phaneuf, le chef des Sixers.