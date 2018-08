Miroir, une nouvelle chanson de Safia Nolin aux Échangistes

Elle a raconté à l’animatrice la difficulté de concevoir ce nouvel album et a louangé ses proches collaborateurs, qui lui ont permis d’aller au bout du processus.



Miroir, la chanson qu’elle a interprétée aux Échangistes, fait partie de l'album, Dans le noir, qui paraîtra le 5 octobre. La musicienne se dit fière de cet album et constate qu’il est encore plus sombre que son premier, Limoilou, sorti en 2015.



Safia parlant de la chanson Miroir :

C’est vraiment très personnel, très dark encore une fois. Ça parle beaucoup de l’aspect corps, physique, relations intimes, beauté et tout ça. Safia Nolin

Safia Nolin

Rappelons que Safia Nolin a mis les pieds sur une scène pour la première fois au Festival de Granby en 2012. Elle a depuis conçu trois albums, a présenté de nombreux spectacles au Québec et en France et a été sacrée révélation de l’année au Gala de l’ADISQ en 2016.