Discussions avec mes parents : une comédie qui a de la répartie

Cette série originale inspirée du best-seller du même nom de François Morency est l’une des nouveautés de l’automne 2018 d’ICI Télé. Dans les trois premiers épisodes, présentés aux médias mercredi matin, on a pu rapidement voir à l’œuvre la dynamique entre Morency et ses parents fictifs.

Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay forment un couple de 75 ans très crédible. La qualité de leur performance ajoute beaucoup à l’efficacité comique. Au lancement de la programmation la veille, l’humoriste a d’ailleurs vanté les mérites de celle qui joue sa mère : « Marie-Ginette Guay, les gens la connaissent peu, mais je prédis que ce sera la révélation de la série. »

Vincent Bilodeau, François Morency et Marie-Ginette Guay Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

L’action se déroule dans le quartier Saint-Sacrement de Québec, mais a été tournée dans un studio de LaSalle. Un bungalow figé dans les années 70 a été reproduit pour les besoins de la série. Hormis quelques scènes extérieures et d’autres tournées dans le condo de François Morency, c’est dans le domicile « vintage » de Jean-Pierre et Rollande que l’action se déroule.

Le ton, le rythme et les décors ont tout de la comédie de situation classique, Morency étant un grand adepte de ce genre, particulièrement de Seinfeld. On le sent dans certaines mises en situation, notamment dans le troisième épisode, où les membres de la famille se souviennent de Madame Broyeur, une des anciennes flammes de François, « celle qui faisait un drôle de bruit en avalant ».

Vincent Bilodeau et le reste de la famille Morency dans Discussions avec mes parents Photo : Radio-Canada

Inspiré de la relation qu’il a avec son père, l’auteur de l’émission aborde, toujours dans le troisième épisode, les difficultés qu’ont souvent père et fils de communiquer, ce malaise qui s’installe quand la mère n’est pas dans le portrait pour aborder des sujets plus sérieux. La dernière scène de cet épisode est particulièrement touchante. On souhaite que ces petits moments de tendresse qui viennent doser le sarcasme soient présents tout au long de la série.

Discussions avec mes parents, à partir du 10 septembre

Voyez la bande-annonce de la saison: