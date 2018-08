Michel Tremblay aux Échangistes : Les belles-sœurs, de vulgaire à succès mondial

Michel Tremblay était sur le plateau de Pénélope McQuade hier pour souligner le 50e anniversaire de la pièce de théâtre Les belles-soeurs, et ce, en compagnie des comédiennes Marie-Thérèse Fortin et Geneviève Schmidt.

Quelques souvenirs des premières critiques

Le dramaturge se souvient du défi de trouver les comédiennes : « André Brassard a fait 75 appels téléphoniques pour trouver 15 actrices. Certaines le retournaient bêtement en disant que ça ne les intéressait pas. Il faut comprendre qu’à l’époque, on allait au théâtre parce qu’on voulait voir des belles madames, dans leurs belles robes et qui parlaient bien. Il y a des gens pour qui la culture venait d’ailleurs, ça ne venait pas d’ici. Les auteurs populaires n’étaient pas bien vus par l'intelligentsia québécoise. »

Michel Tremblay raconte l'histoire de la pièce Les belles-soeurs Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Michel Tremblay a encore sur le cœur d’avoir entendu Bernard Derome demander à « ses comédiennes » si elles s’étaient abaissées pour interpréter les personnages des Belles-sœurs : « Je ne le lui ai jamais pardonné, même 50 ans plus tard. C’est la chose la plus méprisante, pour ces femmes-là, pour ces personnages, que j’ai entendue. Demander à une actrice si elle s’abaisse, ça me jette encore à terre, mais c’était la pensée de l’époque. »

Le public trouvait ça vulgaire d’entendre une femme dire « maudit verrat de bâtard » en plus de fumer sur scène. Ce côté social, les gens ne voulaient pas le voir.

Les Belles-soeurs ont 50 ans. Une partie de la distribution de 1968, où l'on voit Denise Proulx, Rita Lafontaine et Denise Filiatrault. Photo : Musée Pop

De maudit cul à #MoiAussi

Le monologue de Rose Ouimet où elle parle du « maudit cul » est un moment fort de la pièce. Elle y décrit les agressions sexuelles conjugales qu’elle subit soir après soir, matin après matin. Encore aujourd’hui, ce monologue résonne en nous alors que le mouvement #MoiAussi n’a pas encore un an.

Denise Filiatrault avait demandé d’avoir son monologue dans la deuxième partie de la pièce. Ce monologue a été écrit trois jours avant la première. Les directrices du Rideau Vert ne l’avaient pas vu avant la générale. Avant qu’un non soit un non, même les curés de l’époque parlaient de devoir conjugal et d’accepter de subir. Aujourd’hui, au moins, on parle de consentement, mais tant qu’à faire un monologue, je voulais que ce soit très dramatique et ça venait après la scène de la petite fille enceinte alors je me suis dit que ça pouvait être sur la sexualité. Michel Tremblay

Un honneur de jouer du Michel Tremblay

Pour la comédienne Marie-Thérèse Fortin, qui a incarné Germaine Lauzon dans la version musicale Belles-sœurs plus de 200 fois, jouer du Michel Tremblay, c’est comme jouer du Shakespeare.

Quand on est à l’école et qu’on se fait poser la question de ce qu’on veut jouer, les grands rôles auxquels on veut s’attaquer, c’est Shakespeare, c’est Racine, c’est Tremblay... Ce sont des personnages féminins très forts, bien écrits, et on a envie de s’emparer de cette langue-là qui est la nôtre. Ces personnages nous parlent beaucoup. La comédienne Marie-Thérèse Fortin

La pièce Les belles-sœurs, c’est 680 productions dans le monde, traduites en 45 langues et jouées par 10 000 actrices. On ne peut que souligner le véritable et grand succès de l’auteur Michel Tremblay.

L’émission Lumière sur... Michel Tremblay sera en rediffusion à ICI ARTV ce jeudi 30 août à 20 h.

Les échangistes

Du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé