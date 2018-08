5 nouveautés jeunesse allumées pour la rentrée télé

Arthur et les enfants de la Table ronde

Arthur et les enfants de la Table ronde

- Samedi et dimanche à 7 h 30

- Public cible : de 4 à 7 ans

Un grand classique de la littérature transformé en dessin animé, pour le bonheur des petits et des grands. Au château royal de Camelot, en des temps anciens et magiques, trois jeunes écuyers menés par le jeune Arthur et l’intrépide princesse Guenièvre ont formé la confrérie de la Table ronde pour essayer d’appliquer leurs idéaux chevaleresques : justice, solidarité, droiture, qui sont à l’opposé de ce qu’on leur enseigne. Mais les idéaux sont une chose, leur mise en pratique en est une autre...

Alicia

- Samedi à 6 h

- Public cible : de 3 à 5 ans

Les petits bouts de chou sont invités à suivre les aventures comiques d’Alicia, une jeune fille qui aime résoudre des mystères quand elle n’est pas occupée à créer des inventions originales. Des valeurs telles que la coopération et la persévérance sont toujours évidentes lorsque Alicia et ses amis surmontent les obstacles afin de trouver les solutions qu’ils recherchent. Dans chaque épisode, ils utilisent leur imagination, leur raisonnement et leur enthousiasme débordant pour comprendre ce qui se cache derrière les mystères de leur quartier.

Hôtel Transylvanie

- Samedi à 8 h 30 (deux épisodes consécutifs)

- Public cible : de 6 à 11 ans

Mavis et trois de ses proches amis, Hank, Pedro et Wendy, traversent une drôle de période de leur vie : ils sont persuadés d’être des adultes responsables, alors qu’ils ne sont encore que des enfants. Cependant, dans la mesure où Dracula est loin de l’hôtel pour la toute première fois, les enfants se disent qu’ils vont pouvoir faire les choses comme ils le souhaitent. Du moins, c’est ce qu’ils croient.

Par ici la magie

- Dimanche à 9 h 15

- Public cible : de 6 à 8 ans

Le magicien Daniel Coutu revient pour une troisième saison encore plus éclatée. Avec son humour légendaire, il explique aux enfants comment réaliser des tours de magie. À travers plusieurs personnages aux personnalités colorées, il montre que la magie, c’est facile et c’est très stimulant. En attendant le début de cette nouvelle saison, les enfants peuvent regarder les épisodes précédents et s’amuser avec l’appli Technomagie pour apprendre à faire des tours avec une tablette.

Les Sapiens

- Du lundi au vendredi à 7 h 30

- Public cible : de 6 à 11 ans

Série jeunesse originale québécoise, Les Sapiens est une comédie de situation complètement folle qui se déroule en plein cœur de la préhistoire. Deux clans rivaux cherchant à fuir une éruption volcanique s’installent accidentellement dans la même montagne. Ensemble, Les Roc et les Pierre doivent apprendre à cohabiter, pour le meilleur et pour le pire… tout en évitant de se faire manger par un tigre à dents de sabre! Sensations fortes, histoires d'amour, découvertes et premières fois forment le quotidien de nos héros, moins éloignés de nous qu'on pourrait le croire. Une distribution prestigieuse notamment composée des comédiennes Florence Longpré, Marie-Eve Morency, Geneviève Schmidt et Sharon James pimente cette série qui apportera son lot de fous rires!

