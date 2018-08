Les maisons d’enfance des invités de Michel Barrette

Si vous avez regardé tous les épisodes de Viens-tu faire un tour?, vous n'aurez pas de difficulté à savoir quelles vedettes québécoises ont habité dans ces maisons. Sinon, utilisez les indices pour tenter de deviner les noms des invités de Michel Barrette. Pour obtenir la réponse, il suffit de cliquer sur les photos!

Un humoriste a grandi dans cette maison de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Qui est l'humoriste hirsute qui a déjà été camelot ? Son père ayant des problèmes de santé mentale, il vivait seul avec sa mère dans cette maison de Trois-Rivières. Regardez un extrait.

La maison d'enfance d'un comédien qui a grandi dans le quartier Rosemont. Photo : Radio-Canada

De l’âge de 2 ans à l'âge de 22 ans, ce comédien habitait dans cette maison du quartier Rosemont, à Montréal, où son père avait même installé son bureau d’assurances. Le comédien aimait beaucoup jouer au hockey dans la ruelle, ce qui l’a certainement inspiré pour son rôle dans Les Boys. Regardez un extrait.

Cet animateur québécois a habité cette maison de l'âge de 5 à 10 ans. Photo : Radio-Canada

Cet animateur, qui a été le premier à interviewer Céline Dion, affirme avoir passé la plus belle partie de son enfance dans cette maison de Saint-Laurent. C’est là qu’il a développé son esprit créatif et son amour pour la radio et la télévision. Regardez un extrait.

Ce comédien d'origine italienne grandi dans cette maison de la rue Henri-Julien à Montréal. Photo : Radio-Canada

Ce comédien, né de parents italiens, a grandi dans cette maison située rue Henri-Julien, dans la Petite Italie, à Montréal. Il a quitté le nid familial vers l’âge de 18 ans pour étudier avec Gilbert Sicotte, entre autres, à l’École nationale de théâtre du Canada. Regardez un extrait.

Un animateur a grandi dans ce duplex du quartier Rosemont. Photo : Radio-Canada

Cet animateur, un fils unique qui est très près de sa mère, a passé une partie de son enfance à jouer dans ce duplex du quartier Rosemont. Alors qu’il était (encore) jeune, le petit terrain clôturé devant la maison semblait immense! Regardez un extrait.

C'est dans cette maison de Grand-Mère qu'a grandi un chanteur connu du Québec.. Photo : Radio-Canada

Ce chanteur a grandi dans l’une des plus grosses maisons de la ville de Grand-Mère, où l'on trouvait même un terrain de tennis. C’est pour loger sa famille nombreuse de 12 personnes que son père avait acheté cette maison. Il n’a pas précisé à Michel Barrette si l'on avait besoin de frapper pour entrer chez lui. Regardez un extrait.

Un pianiste connu a grandi dans cette maison de Notre-Dame-de-Grâce. Photo : Radio-Canada

Ce pianiste a passé une partie de son enfance à Ville-Émard avant de déménager dans cette maison du quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal. Regardez un extrait.

La maison d'un humoriste et réalisateur qui a grandi à Laval. Photo : Radio-Canada

Ce réalisateur et humoriste a grandi dans une maison lumineuse du secteur Duvernay, à Laval. Puisque la maison était faite de pierres, il a développé une grande passion pour les roches, ce qui lui a inspiré un personnage. Regardez un extrait.

Une comédienne a grandi dans cette maison de Charlesbourg. Photo : Radio-Canada

Cette comédienne, championne d’improvisation, a passé sa jeunesse dans cette jolie maison de Charlesbourg, où elle s’amusait déjà à créer des spectacles pour ses parents et le voisinage. Regardez un extrait.

Un homme d'affaires connu a grandi dans cette maison où sa mère vit toujours. Photo : Radio-Canada

Un homme d’affaires a grandi dans cette maison de Montréal avec ses parents et sa sœur. Sa mère vit toujours dans cette maison, et le décor n’a pas changé. Avec Michel Barrette, il ne s’est pas baladé dans un taxi, mais bien dans un jeep de l’armée américaine. Regardez un extrait.

Un comédien a grandi dans cette maison de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Ce comédien qu’on peut voir dans Cheval-Serpent a habité dans cette maison unifamiliale de Gatineau jusqu’à l’âge de 19 ans. Il a beaucoup joué au baseball sur un terrain qu’il avait improvisé dans sa cour. Regardez un extrait.

