5 nouveautés télé à surveiller cet automne

Demain des hommes

Peut-être avez-vous un proche ou une connaissance qui a vu cette série en primeur sur ICI Tou.tv Extra et qui débordait d’enthousiasme? Dites-vous que tous les bons commentaires que vous avez entendus sur cette série sont justifiés. Écrite par Guillaume Vignault, Demain des hommes met en scène une équipe de joueurs de la Ligue de hockey junior élite, que l’on voit passer de l’adolescence à l’âge adulte. Les personnages sont attachants, les dialogues font mouche et les scènes de hockey sont crédibles. En prime, on y entend l’excellente musique de Tire le Coyote. À partir du 10 septembre.

bande annonce de Demain des hommes

Discussions avec mes parents

« Tout ça est né d’un statut Facebook, qui s’est transformé en cinq statuts, puis 10, puis 20... Puis il y a eu un livre. Puis on est allés en développement [pour la série], parce que des producteurs m’ont approché. » Voilà comment François Morency expliquait la genèse de Discussions avec mes parents à la journaliste Mélanye Boissonnault en juin dernier. Cette nouvelle comédie de 13 épisodes de 30 minutes qui mélange vérité et fiction mise sur les échanges piquants entre l’humoriste-animateur, qui joue son propre rôle, et les membres de sa famille. À partir du 10 septembre.

<i>Discussions avec mes parents</i> dès le 10 septembre

Pour emporter

Pour emporter est une série de 20 rencontres de 60 minutes animées par France Beaudoin. À partir de mots clés ou de citations (de livres, de films, de textes théâtraux), les invités se livreront devant un public intime en studio. Celle qui est toujours à la barre d’En direct de l’univers promet des rencontres en profondeur et se réjouit d’avoir le temps de mener d’aussi longues entrevues; un luxe à la télévision de nos jours. Ça débute avec Serge Denoncourt le 17 août sur ICI ARTV.

Pour emporter -bande-annonce

Faire œuvre utile

Comment l’art peut-il transformer positivement une vie? Tel est le sujet principal de cette série de 10 documentaires pilotée par la journaliste culturelle Émilie Perreault. Faire œuvre utile est inspirée d’un livre du même titre dans lequel on trouvait, entre autres, des témoignages de Denis Villeneuve, de Robert Lepage et de Kim Thúy. À partir du 26 octobre sur ICI ARTV.

Voici un avant-goût fort prometteur avec Marc Séguin :

Un aperçu de l'émission Faire oeuvre utile

Le gros laboratoire

ICI Explora n’est pas en reste avec une nouveauté plutôt intrigante. Dans Le gros laboratoire, nous suivrons 100 cobayes qui prêtent leur corps à la science en réalisant une quarantaine d’expériences psychologiques, sociales et physiques. L’émission, animée par Jean-René Dufort et Marie-Pier Élie, est inspirée d’un concept néerlandais et arrivera sur les ondes le 19 décembre. L’équipe d’ICI Explora a diffusé sur son site une vidéo qui montre les dessous du tournage.