Un échangiste à la fois : Jean-Sébastien Girard

Ça fait trois étés que vous êtes aux échangistes. Racontez-moi un moment cocasse ou un malaise vécu durant le tournage de cette émission.

Je vais y aller pour le malaise qui est survenu à la première émission de la première saison, que je qualifierais de catastrophique. Première émission, premier direct… Je dois préciser qu’on n’avait pas encore le bureau, donc tout le monde était assis sur des chaises. Mes vêtements étaient trop serrés, je n’étais pas bien, j’étais boudiné. On était en direct et on ne savait pas ce qu’on faisait. On était venu me chercher à l’émission radiophonique La soirée est (encore) jeune et on voulait le gars ben baveux, mais je ne savais pas encore que ça ne se pouvait pas à la télé.

À ce moment-là, j’étais connu par le public de mon émission de radio, mais pas par le public de la télé, et moi j’arrivais, je lançais des insultes à Guy A, à Véro. Certaines vacheries peuvent être légitimées si tu es connu du grand public, mais l’inverse ne fonctionne pas. Les critiques ont été tellement mauvaises le lendemain matin.

Donc, ton casting a changé au cours des saisons?

Ben oui! C’est drôle parce qu’on continue parfois de dire que je suis le méchant de l’émission, mais pu vraiment finalement. Je pense qu’on continue d'associer ça à cause de mon côté baveux de La soirée est (encore) jeune, alors que je profite un peu de cette tribune pour montrer une autre facette. Je ne suis pas juste une bitch finie un peu niaiseux, je peux montrer que je suis un féru de culture et que j’ai vu toutes les pièces de nos invités, même celles d’il y a 20 ans. Et je me permets un peu d’humour noir, comme quand je parle de la mort de ma mère... qui n’est pas morte.

Vous avez dit dans La Presse+ de juin 2017 : « Au début, je me foutais de tout. Je n'avais pas de carrière », maintenant que vous en avez une, qu’est-ce que vous gardez en tête dans chacune de vos interventions?

Au début, j’étais recherchiste et je pensais continuer à faire ça, donc lorsque je faisais des interventions à la radio, je me foutais un peu de cracher sur tout le monde puisque ça ne changerait rien à ma carrière. Personne ne s’attendait au succès de La soirée est (encore) jeune, qui n’était au départ qu’une émission d’été. Maintenant, je réfléchis plus à mon public, aux blagues que je fais et à qui elles s’adressent. Est-ce que je vais faire de la peine? Est-ce que je vais travailler avec cette personne?

Mon humour a évolué et le milieu de l’humour a beaucoup évolué en 7 ans! Ce n’est plus la même chose. Il y a des blagues qui ne passeraient plus aujourd’hui et que même moi je n’aurais plus envie de faire.

De quoi votre mère est-elle le plus fière dans votre carrière?

La soirée est (encore) jeune. Quand on m’interpelle dans la rue, peu importe l’âge, c’est souvent pour cette émission. Et puisque je parle souvent d’elle à la radio, elle est devenue une mini-personnalité publique et elle aime beaucoup ça. (Googlez Monique-Andrée Michaud.)

Vous êtes enfant unique. Quelle vedette québécoise aimeriez-vous avoir comme frère et comme sœur?

J’aimerais avoir comme petit frère Julien Lacroix. C’est un gamin qui me fait extrêmement rire à cause de son côté nono assumé un peu trash.

Anne-Élisabeth Bossé parce que je l’aime. Je la trouve bonne. Je la trouve belle. On est souvent sur des plateaux ensemble et j’aime sa présence, elle me rassure.

De quoi êtes-vous nostalgique à la télé québécoise?

On dirait que j’aime écouter les vieilles affaires avec un regard un peu vintage... J’adore écouter Cormoran, mais je ne voudrais pas que ça existe aujourd’hui.

Mais, je suis nostalgique des talk-shows de fin de soirée à l’année… un peu comme Ad lib.

La question La soirée est (encore) jeune : vous faites ce métier pour être aimé, pour faire le clown ou pour étaler votre culture générale?

Pour être aimé, sans aucun doute. Je ne m’en cache pas. Et pour être aimé, j’utilise ma culture générale et le rire.

Avec quel échangiste voudriez-vous virer une brosse dans les coulisses?

France Castel, c’est cliché, mais je veux qu’on jase des vieilles vedettes. Je veux des potins sur Monique Vermont, pas sur Marina Bastarache.

[NDLR : Mais, pour l’amour, qui peut bien être cette Monique Vermont? Elle a amorcé sa carrière de chanteuse en solo dans les années 60, puis a poursuivi en duo avec son compagnon de vie Jean Fabert, avec qui elle a animé une émission quotidienne à Télé-Métropole (TVA).]

Avec quel échangiste voudriez-vous vous obstiner en ondes?

Manal. Ça serait intéressant parce qu’on a des opinions qui divergent, mais on s’aime, on se respecte donc ça ne tomberait jamais dans le personnel.

Avec quel échangiste voudriez-vous avoir un rapprochement amical? Il faut bien choisir, car plusieurs échangistes vous ont nommé.

Ce n’est pas facile, parce que j’ai vraiment fait des découvertes le fun... Je dirais Nathalie Petrowski, j’irais voir des pièces avec elle, j’irais souper avec elle. C’est drôle parce que j’ai toujours aimé son écriture, que j’aie été d’accord ou non avec ses propos. Je réalise qu’elle n’est pas méchante, pas mesquine, elle est surtout très assumée et elle aime débattre.

Cet automne, Jean-Sébastien sera de retour à Esprit critique. Et contrairement à Fred Savard, il ne quitte pas La soirée est (encore) jeune. Il coanimera la rentrée d’ICI Radio-Canada Première avec sa mère, et Les Appendices en assureront le côté musical, le dimanche 26 août en après-midi.

