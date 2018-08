Les six animaux miroirs les plus marquants des Poilus

1- La poule polonaise sommeille en Jean-Philippe Wauthier

Avec leur crête noire bien volumineuse, nul doute que la poule polonaise et Jean-Philippe Wauthier forment des alter ego. Il s'agit assurément de l’une des comparaisons les plus convaincantes de la saison. L’animateur à la chevelure la plus médiatisée du Québec ne pouvait qu’acquiescer.

En savoir plus sur la poule polonaise :

Poule ornementale, de fantaisie

Provient d’Europe, mais pas de Pologne (elle vient plutôt de l’Allemagne)

Pond 120 oeufs par année, comparativement à 250 pour une poule ordinaire

2- Atchoum le chat, l’animal miroir de François Bellefeuille

Les points communs entre le chat Atchoum et François Bellefeuille sont multiples, mais leur allure échevelée et leur regard perçant suffisent pour faire le rapprochement. L’humoriste est si abasourdi par la ressemblance qu’il accuse même le félin de vol d’identité.

En savoir plus sur le chat Atchoum :

Vedette de la télévision, du cinéma et des réseaux sociaux

Atteint de la maladie de l’hypertrichose (syndrome du loup-garou pour les humains)

3- Le bouc se cache en Christian Bégin

La curiosité et l’appétit insatiable de Christian Bégin laissent croire que le bouc, le mâle de la chèvre, sommeille en lui. Et que dire de ses cheveux poivre et sel? L’animateur assume complètement le choix de l’équipe des Poilus et crée rapidement des liens avec Gandalf.

Le bouc sommeille en Christian Bégin.

En savoir plus sur le bouc :

Possède une barbiche de poils sous le menton et une odeur très forte

A déjà été associé au diable dans les rites de sorcellerie

Utilise son odeur pour attirer la femelle

4- L'alpaga, l'animal miroir de Chantal Lamarre

Tous deux élégants et « à l'apparence hippie » (c'est elle-même qui le dit!), Chantal Lamarre et l'alpaga ont tout pour bien s’entendre. La polyvalence capillaire et l’accessibilité de l’animal convainquent rapidement la chroniqueuse de ce choix.

L'alpaga sommeille en Chantal Lamarre.

En savoir plus sur l’alpaga :

Très social, aime être en groupe

Docile, gentil et doux

N’existe pas à l’état sauvage

Élevé majoritairement en Amérique du Sud

5- Le cheval frison : l'alter ego de Virginie Fortin

Le cheval frison, surnommé la « perle noire », a tout pour plaire. Comme l'humoriste, il est vif, expressif, racé et bouclé, et les deux sont libres d'esprit et adorent être dans la nature.

L'alter ego de Virginie Fortin est le cheval frison.

En savoir plus sur le cheval frison :

Puissant, agile, intelligent et vif

Réputé pour être gentil, docile, sensible, doux et délicat

Très apprécié pour le spectacle et le cinéma en raison de sa grande élégance, de son charisme, de sa robe et de son port de tête relevé

6- Le perroquet gris d'Afrique et Paul Houde ont été séparés à la naissance

Dotés tous les deux d’une étonnante facilité d'élocution et d’une grande intelligence, le perroquet gris d’Afrique et l’animateur forment un match parfait. Doit-on mentionner la chevelure poivre et sel?

Le perroquet gris d'Afrique sommeille en Paul Houde.

En savoir plus sur le perroquet gris d'Afrique :

Vit de 50 à 60 ans

Possède les capacités cognitives d’un enfant d’environ 3 à 4 ans

Celui qui reproduit le mieux la voix humaine dans tout le règne animal

