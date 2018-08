Un échangiste à la fois : France Castel

France, tout le monde, incluant moi-même, a envie d’être votre ami. Pourquoi voulons-nous tous vous avoir dans notre vie? À quoi attribuez-vous cet effet que vous faites sur les gens?

D’après moi, c’est mon authenticité. Je suis la même, peu importe la situation. Je suis capable d’admirer le travail des autres. J’aime travailler en gang. Peut-être aussi parce que j’ai besoin d’amour et qu’ils le sentent. Haha!

C’est l’été. Il fait beau. Si nous étions amies et que nous décidions de sortir ensemble, où irions-nous? Que ferions-nous?

Idéalement, on irait marcher une bonne heure. On irait vers la montagne pour ensuite aller manger un bon lunch. S’il faisait chaud, on irait au cinéma. On pourrait même aller jouer une petite partie de poker! On ne s'ennuierait pas. On s’amuserait.

Vous êtes sur ce plateau de télévision depuis deux ans. Quels conseils avez-vous donnés aux nouvelles recrues de cet été (Manal Drissi, Jay Du Temple, Anne-Marie Withenshaw et Louis T)?

Je n’ai donné aucun conseil à personne. Je n’en donne jamais. Haha! Je peux suggérer des choses, si on me le demande. C’est un format délicat, Les échangistes. Je pense que les anciens échangistes et les nouvelles recrues pourraient me donner des conseils. Ce n’est pas évident de prendre sa place dans cette émission. Je crois que c’est très personnel.

La différence entre vous et les nouvelles recrues n’est pas perceptible. Comment faites-vous pour être toujours de votre temps?

J’ai un petit cœur d’enfant! On n’a pas l’impression que j’ai mon âge, parce que je n’ai pas un comportement stéréotypé, qui est habituel pour mes (bientôt) 74 ans. J’ai l’émerveillement facile.

Quel est le casting de France Castel, selon France Castel?

Je suis dans une tranche d’âge qui doit aussi être représentée, vieillissante, mais au goût du jour. Toutefois, je suis aussi là pour mettre de l’ambiance! Haha!

Depuis le temps que vous pratiquez ce métier, vous connaissez la majorité des invités. En quoi ça vous aide et en quoi ça nuit dans votre rôle d’échangiste?

C’est une lame à double tranchant, car j’aurais souvent des anecdotes personnelles à raconter avec les invités et ça ne serait pas intéressant. J’ai tellement de vécu avec certaines personnes que si j’étais seule en entrevue avec eux, ça serait teinté par cette couleur, par la complicité, mais dans le contexte de cette émission, ce n’est pas possible, donc ça me nuit plus que ça m’aide.

Vous avez touché à tout en télé, mais avez-vous un rêve à réaliser d’ici la fin de la saison?

Je voudrais vivre un moment de télé que personne n’a prévu, être témoin de l’inattendu de la part d’un invité, que toute l’émission dérape.

Oh! Et j’aimerais que Philippe Fehmiu demande Pénélope en mariage! Haha!

Si vous en aviez la chance, qu’aimeriez-vous dire à la France Castel qui commence dans ce métier?

Courage, tu es capable. L’important, c’est de durer. Je pense que j’ai déjà dû me dire ça. Haha! C’est un beau métier, mais ça prend du courage et il ne faut pas oublier qui l’on est.

Avec quel échangiste voudriez-vous prendre un coup dans les coulisses et pourquoi? Et en passant, la majorité des échangistes vous ont nommée!

Ça ne m’étonne pas que les autres m’aient nommée. C’est que je ne bois pas beaucoup, mais quand je bois deux ou trois flûtes de champagne… Je boirais du champagne avec tout le monde. Avec Alex, c’est déjà fait! Je dirais Philippe Fehmiu, parce que c’est un homme élégant. Il serait capable de s’arrêter et de m’arrêter au bon moment. J’aurais confiance en lui.

Avec quel échangiste aimeriez-vous vous obstiner en ondes?

Avec Nathalie, c’est tentant de s’obstiner à chaque fois.

Avec quel échangiste risque-t-il d’y avoir un rapprochement amical?

C’est trop difficile de répondre à ça!

Cet automne, France jouera dans la pièce Tanguy, ainsi que dans un film d’Éric Tessier et dans un film d’André Forcier. Elle participe également au spectacle-hommage La renarde, sur les traces de Pauline Julien.

