Documentaires à 1001 vies : trois personnalités marquantes qui ont donné une voix à leur peuple

Saviez-vous que Gilles Vigneault a perdu la voix à 16 ans, ce qui explique la particularité de celle-ci? Et que c'est Winnie Mandela qui a amorcé les pourparlers avec le ministre de la Justice de l'Afrique du Sud pour faire libérer son mari? Vous en saurez encore bien plus dans les documentaires présentés à 1001 vies sur trois personnalités marquantes qui, chacune à sa façon, ont donné une voix à leur peuple : Winnie Mandela, Gilles Vigneault et Jean-Claude Labrecque.