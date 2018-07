Disparition : qui se cache derrière l'enquêteur Baptiste?

Né à Istanbul en 1953 sous le nom de Baruh Djaki Karyo, l’acteur a grandi à Paris. S’il a surtout fait sa marque au grand écran, c’est au théâtre que cette « gueule » du cinéma français a entrepris sa carrière de comédien.

En 1982, il tourne dans le film La balance, qui lui vaut une nomination pour le César du meilleur espoir masculin. Les deux comédiens principaux du film, Nathalie Baye et Philippe Léotard, ont remporté respectivement le César de la meilleure actrice et celui du meilleur acteur pour ce long métrage, qui a aussi reçu le César du meilleur film.

Tchéky Karyo et Anne Parillaud dans une scène du film « Nikita » Photo : Columbia/Tri Star

Dans un film de Jean-Jacques Annaud, en 1988, son partenaire était un ours, dont les griffes ont passé à quelques centimètres de son visage lors d’une scène. « J’ai eu un réflexe de folie. J’ai enlevé ma tête, et c’est pour ça qu’on voit les [griffes]. Ils ne lui avaient pas coupé les griffes et on les voit me passer [tout près] du visage. J’ai donné mon corps au cinéma », raconte-t-il dans une entrevue sur Allociné.

Tchéky Karyo explique qu’il faisait face à un véritable animal, dont le dresseur était derrière lui. Il y avait aussi un filet dans lequel il pouvait sauter s’il se sentait en danger. C’est ce film, L’ours, qui l’a fait véritablement connaître du grand public.

En 1990, il a fait partie de la distribution du mythique Nikita, de Luc Besson. Il y a interprété Bob, le mentor du personnage incarné par Anne Parillaud.

Outre en France, il a aussi tourné à l’international, notamment dans 1492 : Christophe Colomb, de Ridley Scott, Bad Boys, avec Will Smith, Dobermann, de Jan Kounen et Taking Lives, de D.J. Caruso, avec Angelina Jolie, qui a été filmé à Montréal.

En 2015, il a repris son rôle de César dans le deuxième film Belle et Sébastien : l’aventure continue, réalisé par le Québécois Christian Duguay. Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre, réalisé par Clovis Cornillac, est sorti en février 2018 en France.

Tchéky Karyo dans une scène de « Belle et Sébastien, l'aventure continue » Photo : Eric TRAVERS - erictravers@me.co/Gaumont Distribution

Baptiste, une série dérivée de Disparition

Tchéky Karyo vient d’ailleurs de commencer le tournage de Baptiste, une série dérivée de Disparition, dont la deuxième saison est la dernière.

En entrevue pour le quotidien Ouest-France, (alerte divulgâcheur, ne cliquez pas sur le lien si vous n'avez pas vu la fin de la deuxième saison de Disparition) Tchéky Karyo explique que les producteurs estimaient avoir fait le tour du concept et ont préféré s’arrêter sur le « haut de la vague ».

L’histoire de la série Baptiste se déroulera aux Pays-Bas et en Belgique. Évidemment, l’enquêteur reprendra du service. Julien Baptiste aidera une amie policière néerlandaise à résoudre une affaire qui se révélera très dangereuse.

La série Baptiste comprendra six épisodes pour chacune des trois saisons qui sont prévues.





Tchéky Karyo et Will Smith dans une scène du film « Bad Boys » en 1995 Photo : COLLECTION CHRISTOPHEL/D.R.