Un échangiste à la fois : Jay Du Temple

Quel est votre rôle à cette émission?

Je me sens un peu comme le représentant de ma génération; la jeunesse nostalgique. Je ne me prends pas trop au sérieux et je m’amuse en parlant à nos invités des émissions de ma jeunesse dans lesquelles ils étaient : La fureur avec Véro, Radio enfer avec Michel Charette, Une grenade avec ça avec Catherine Proulx-Lemay, etc.

C’est votre première saison à l’émission. Quels ont été votre meilleur et votre pire moment?

Je dois dire que lors de toutes les émissions que j’ai enregistrées avec France Castel, j’ai eu du gros, gros fun. Pour les moins bons coups, c’est plus un détail technique, mais je dirais les fois où j’ai posé des questions alors que nous étions en fin de bloc. Ce n’est pas grave, mais ça nous fait courir après notre temps pour les autres segments de l’émission.

Pourquoi avez-vous accepté d’être un échangiste?

Je suis un amoureux de Radio-Canada. J’étais vraiment heureux qu’on me demande de collaborer à cette émission. Je n’ai pas réfléchi; j’ai dit oui tout de suite. Et, le public qui regarde Occupation double n’est pas le même que celui d’un talk-show à Radio-Canada. J’avais envie de cette expérience-là aussi.

Comment votre côté comique vous sert-il lors des entrevues avec les invités? À moins que votre présence aux Échangistes montre un autre aspect de votre personnalité…

Je ne m’oblige pas à être drôle. Si tu veux être sûr de me trouver drôle, achète des billets pour mon spectacle. J’essaie de faire rire quand je peux, mais je n’aime pas poser une question qui est une blague, car ça me mettrait plus en valeur que l’invité. Je prends vraiment plaisir à faire des entrevues et à écouter les réponses, donc mon côté sérieux ressort plus.

Avec quel échangiste aimeriez-vous faire un numéro d’humour?

France Castel. Elle est hilarante. Et, si l'on m’avait dit en 2018, « la personne avec qui tu vas faire le plus de télé, c’est France Castel », je t’aurais dit que c’est impossible, mais c’est ça qui est arrivé. On commence à développer une dynamique unique. Je dirais aussi Jean-Sébastien Girard. Je n’ai même pas échangé avec lui, mais je suis fan de lui.

Avec quel échangiste voudriez-vous prendre un coup dans les coulisses?

Pénélope et Philippe. Ils sont vraiment le fun.

Avec quel échangiste aimeriez-vous vous obstiner en ondes?

Nathalie Petrowski, mais je me ferais démolir. Haha!

Avec quel échangiste risque-t-il d’y avoir un rapprochement amical?

Jean-François Breau! Il est vraiment, vraiment cool!

Lui aussi, il t’a nommé!

Ah, ben là! On a un match! On a échangé peut-être deux fois ensemble, mais il est extrêmement sympathique. Quand on parle, je sens qu’il s’intéresse réellement à moi. Il m’a demandé ce que j’aimais comme musique et les dates de mes spectacles. Il a une ouverture et un intérêt sincère.

Cet automne, Jay Du Temple s’envole pour la Grèce, où il animera la prochaine saison d’Occupation double. Il présentera également quelques représentations de son spectacle Bien faire.

Les échangistes

Du lundi au jeudi à 21 h, sur ICI Radio-Canada Télé

