Sur la trace des lieux de tournage de Trop et des Simone

La boulangerie

Premier arrêt, la boulangerie où Anaïs travaille. Vous savez, l’endroit où elle a versé un café sur l’ordinateur portable de la caissière alors qu’elle allait y porter son CV? Là où le sympathique Pierre, son patron, lui a donné une chance de se reprendre en main?

Virgine Fortin dans une scène de Trop Photo : Radio-Canada/capture d'écran

Le petit commerce se situe sur la mythique Plaza Saint-Hubert, juste en face de la boutique Médiéval Dracolite. Le propriétaire pâtisserie/boulangerie Les p'tits plaisirs, Pascal Chapdelaine, nous a expliqué qu’il a dû fermer son commerce une journée complète pour le tournage de toutes les scènes, y compris celles qui se déroulent dans l’arrière-boutique, qu’on a reconnue du coin de l’œil lors de notre visite.

La boulangerie Les p'tis plaisirs Photo : Sylvie Garcia

Le parc

Au début de la deuxième saison, Anaïs tente de mener un train de vie plus sain. Elle décide donc de se mettre au jogging. Dans quelques scènes, on la voit courir avec son nouvel ami improbable, Olivier, interprété par l’humoriste Jean-François Provençal dans un parc.

Virgine Fortin et Jean-François Provençal Photo : Radio-Canada

Vous l’aurez deviné, c’est dans le décor apaisant du parc La Fontaine que les scènes ont été tournées. Secret de plateau : la directrice des lieux de tournage, Rachel Daoust, nous racontait qu’après chaque prise, Virginie Fortin et Jean-François Provençal étaient ramenés en voiturette de golf à leur point initial. À la fin de la journée, à force de courir en parlant, ils étaient exténués.

Boutique de vêtements

Evelyne Brochu et Alice Pascual Photo : Radio-Canada/capture d'écran

L’une des bonnes scènes de la deuxième saison est certainement celle où Manu et Isabelle confrontent une vendeuse de vêtements pour bébé sur la question des produits genrés pour enfant. L’épisode se termine alors qu’Anaïs filme le discours condescendant et rempli de préjugés de l’employée. La scène a été tournée dans le quartier Villeray, à la boutique Cokluch mini, un endroit où les vêtements pour bébé sont produits, testés et vendus sur place. Lors de notre passage, la vendeuse avait l’air beaucoup plus sympathique que celle dans la série.

La boutique Cokluch Photo : Mathieu Valiquette

L’hôpital

De nombreuses séquences de Trop se passent à l’hôpital. Il y a celles d’Anaïs en psychiatrie, mais aussi la scène de l’accouchement de Manu lors du dernier épisode de la deuxième saison. C’est sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria, à l'Université McGill, que les images ont été tournées.

L'ancien hôpital Royal Victoria, à Montréal Photo : Radio-Canada/Luc Lavigne

L’appartement et La Station

Évidemment, on ne dévoilera pas l’adresse du coquet 5 et demi d’Isabelle et Anaïs, mais pour les curieux, sachez qu’il se situe dans le Mile-Ex. Et si vous vous demandez si vous pouvez aller prendre un latté à la Station, le magnifique quartier général/bureaux/café/salle de spectacle, eh bien, la réponse est non. Il s’agit d’une résidence privée, une grande maison à aires ouvertes (style loft sur deux étages). On y a ajouté des murs au deuxième étage pour recréer des espaces de bureaux divisés.

Isabelle et Manu Photo : Sphère Média Plus

Les Simone

La galerie d’art

Nikky et Eloi dans Les Simone Photo : Radio-Canada/capture d'écran

Dans la deuxième saison des Simone, la rebelle Nikki se voit offrir une occasion d’affaires inespérée : Éloi, un propriétaire de galerie d’art, désire exposer ses œuvres. Les quelques scènes en lien avec cette intrigue, dont le vernissage avec plusieurs figurants, ont été tournées à la Galerie D’Este, rue Saint-Laurent.

La galerie d'Este Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Le bar

Anne-Elisabeth Bossé et Marie-Ève Perron Photo : Productions KOTV

Le bar où Nikky travaille est le lieu de rassemblement officiel des personnages de la série. On y flirte, on s’y confie, on y décompresse et on y potine. Situé tout près du métro Rosemont, sur le boulevard du même nom, le bar Saint-Edouard a accueilli l’équipe de tournage des Simone.



Pâtisserie Les petits plaisirs

6365, rue Saint-Hubert,

Montréal

Boutique Cokluch

410, rue Villeray,

Montréal

Bar le Saint-Edouard

808, boulevard Rosemont,

Montréal



Galerie d’Este

4396, boulevard Saint-Laurent,

Montréal