Incursion sur le plateau de la prochaine saison de Plan B

Une nouvelle histoire

Malgré un horaire très chargé, Sophie Lorain a accepté de participer à la série à titre d’actrice, parce qu’elle admire beaucoup le travail de Jean-François Asselin, qui en est le réalisateur et le coauteur. Ce dernier admet que c’est elle qu’il avait en tête lors de l’écriture. « C’est l’histoire de Florence Moreau, animatrice radio et féministe engagée, qui a lancé plein de mouvements importants à Montréal. Elle partage un duplex avec son ex, joué par Luc Guérin. Ils ont deux enfants et quelque chose [de grave] arrive à sa fille, Marilou (Émi Chicoine). Florence aura recours aux services de Plan B pour essayer de comprendre sa fille, et voir ce qu’elle aurait pu changer [dans le cours des choses] », dit-il.

Jean-François Asselin et Jacques Drolet, co-auteurs de la série Plan B. Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

La même recette

Même s’il s’agit d’une toute nouvelle histoire, le modus operandi de la série demeure le même : faire appel aux services de la firme Plan B permet de retourner dans le passé et de corriger des événements pour changer le cours de l’histoire, pour le meilleur ou pour le pire.

La première saison de Plan B, c’est une histoire d’amour. Si on enlève les voyages dans le temps et les effets, c’est l’histoire d’un couple qui essaie de sauver son union. Dans la deuxième saison de Plan B, il y a une notion d’éducation, par les limites et les choix que l’on a en tant que parent. On s’éloigne de la grande fresque amoureuse. Louis Morissette, producteur

Susciter la réflexion

À la fin de la première saison, le public a un peu été laissé à lui-même avec plusieurs questions en tête; chacun peut en faire sa propre interprétation, et y aller de ses propres réflexions. « On a fait très attention pour que les gens [tirent] leur propre [conclusion] par rapport aux décisions que les personnages prennent. L’écriture est faite comme ça, pour que les gens aient l’espace pour leurs propres réflexions », explique le coauteur Jacques Drolet.

On se retient pour ne pas dire ce qui arrive, mais elle veut sauver sa fille. Jacques Drolet, co-auteur

« Ça remet un peu en question, comme parent, le pouvoir réel qu’on a sur nos enfants, jusqu’où on peut aller, ce qui leur appartient et ce qui nous appartient. Ça remet en question beaucoup la relation complexe qui existe entre une mère et sa fille […] et surtout pour une féministe comme Florence, pour qui c’est important de faire de sa fille une femme libre, moderne et libérée. Ça remet en question toute la culpabilité féminine, la conciliation travail-famille, parce que c’est encore le lot des femmes, même si les hommes s’impliquent de plus en plus. Elle, c’est une femme qui a eu une carrière et qui va beaucoup remettre en question ses propres choix. »

La première saison de Plan B sera offerte sur iTunes en septembre 2018. « Quelqu’un qui n’a pas suivi la saison 1 peut embarquer dans la saison 2 sans problème », rappelle Louis Morissette, qui est producteur de la série.

La nouvelle saison de Plan B, présentement en tournage, sera offerte sur ICI Tou.tv Extra en novembre et sur ICI Radio-Canada Télé à compter de janvier 2019.