Jessie Mineau : chorégraphe pour Les mini dieux de la danse

La séance de recrutement est ouverte à tous.

Le défi vous intéresse? Inscrivez-vous avant le 29 juillet pour participer.

À propos de Jessie Mineau

Jessie participera pour la première fois à titre de chorégraphe à l’émission. Elle sera également responsable de monter des chorégraphies pour les couples de danseurs lors de la quatrième saison des Dieux de la danse, diffusée cet automne.

Son parcours

Elle a seulement 29 ans. Elle a débuté dans l’univers de la danse sociale à 6 ans, puis à 14 ans, elle se distinguait déjà en danse sportive au niveau international.

Faits d'armes

Elle a remporté de nombreuses premières positions dans des compétitions internationales entre 2010 et 2013.

Sa spécialité

Danses latines et standard

En 2010, elle a terminé en deuxième position au Championnat canadien professionnel latin et en première position à l’Embassy Ball aux États-Unis. Elle est juge depuis plus de quatre ans en danses latines et standard.

Son apparition à la télé

Elle a été chorégraphe à So You Think You Can Dance (Canada et États-Unis) et particulièrement à So You Think You Can Dance: The Academy en 2017 et 2018.

Elle a participé au film Funkytown de Patrick Huard en 2011 comme danseuse au party disco.





Quelles sont les qualités que vous recherchez pour sélectionner le duo de jeunes danseurs?

Les jeunes danseurs doivent avoir des capacités à la fois techniques et d’interprétation.





Combien de temps les jeunes auront-ils pour monter le numéro?

Ils ont droit à 12 heures de répétition avec la chorégraphe, tout comme les autres couples de danseurs qui doivent apprendre un numéro pour l’émission.





Comment le couple gagnant sera-t-il choisi?

Le public aura la chance de voter pour son duo favori sur le site Internet de l’émission.





Les dieux de la danse, de retour à l’automne 2018

