Un échangiste à la fois : Jean-François Breau

Ça fait déjà trois étés que vous êtes aux échangistes. Vous a-t-on demandé de parrainer une des recrues de cette année?

Je vais faire mon show off et je vais dire que je parraine les quatre, puisque j’ai été jumelé avec tous les nouveaux. Manal ne serait pas d’accord, parce qu’elle préférerait être parrainée par Nathalie Petrowski! (Rires)

J’aime beaucoup le naturel de Jay Du Temple. J’aime beaucoup l’analyse de Louis T. J’aime beaucoup le chien de Manal Drissi ainsi que la drive d’Anne-Marie Withenshaw.

Pour être honnête, je ne parraine personne. Tous ces gens-là sont très talentueux.

Pour ma part, l’émission Les échangistes m’a appris à miser sur l’écoute plutôt que sur le bla-bla. Deux interventions bien placées sont assurément plus porteuses et bénéfiques pour ce genre d’émission que toutes sortes de choses mal placées.

Quel est votre rôle à cette émission? Quel est votre casting?

Je me suis posé la question cette année, parce que, contrairement à plusieurs échangistes, je n’ai pas d’expérience en journalisme. Je pense que ma curiosité, mon humanité et ma spontanéité font que j’ai un petit quelque chose de particulier. Je ne vais jamais « bitcher » quelqu’un. Je vais toujours être curieux et avoir envie d’en apprendre plus sur un invité. Je crois que c’est mon côté sensible qui m’a permis d’être réinvité pour cette saison-ci.

Qui avez-vous hâte de rencontrer dans le siège des invités?

J’aime des invités généreux. J’ai beaucoup aimé Claude Legault. Bien qu’on le croie souvent mystérieux, il a été extra généreux lors de son passage. J’aime un genre d’invité comme Benoît Brière, Kim Thúy, Debbie Lynch-White ou René Simard. Ces gens-là ne vont pas sortir une cassette. Tu peux les amener n’importe où, et ça va donner quelque chose de bien. C’est notamment ce qui est arrivé lorsque le rappeur français Eddy De Pretto est venu sur le plateau. Il était tellement généreux que ça m’a fait aimer davantage sa musique.

Je trouve que, des fois, on est un peu trop sur les talons quand on arrive comme invité. Et d’être dans le rôle de la personne qui pose des questions me fait réaliser que c’est surtout l’invité qui est perdant lorsqu’il manque de générosité.

Sinon, j’aimerais bien recevoir Daniel Lavoie, Zachary Richard ou une vedette internationale. Lady Gaga peut-être?

Racontez-nous un de vos bons coups à l’émission dans les 3 dernières années.

J’aime beaucoup faire rire Pénélope. En début de saison, quand Jay Du Temple et moi avons imité Kevin Parent, j’ai vraiment trouvé cela drôle. L’année passée, j’ai aimé ma réplique à Nathalie Petrowski, qui avait dit, au début de ma carrière, que je ne ferais rien dans la vie et que je ferais de la musique juste pour mes chums. J’ai ressorti cet article-là et j’ai écrit une chanson que j’ai interprétée avec le band. Cela m’a permis de remettre les pendules à l’heure avec elle.

Dans les dernières années, vous êtes déjà monté sur scène avec le groupe en résidence. Vous préparez quoi pour cet été?

La production m’a demandé à quelques reprises si j’avais une idée pour cet été. C’est clair que moi, j’aime chanter. Par contre, ici, je suis d’abord un échangiste. Ce n’est pas moi qui vais demander à chanter.

Vous animerez La guerre des clans à l’automne. Mise en situation : vous devez choisir quatre échangistes pour constituer votre équipe. Qui choisissez-vous, et pourquoi?

Nathalie Petrowski : parce qu’elle n’a jamais joué et ce serait ma bonne action.

Alex Perron : parce qu’il a une bonne culture populaire.

Isabelle Racicot : parce qu’elle aurait la vitesse.

Pénélope

Les autres s’organiseront et joueront contre nous autres!

Avec quel échangiste voudriez-vous prendre un coup dans les coulisses?

France Castel, amène-là anytime avec des Bulles de Nuit!

Avec quel échangiste aimeriez-vous vous obstiner en ondes?

Avec Manal, et ça va arriver...

Avec quel échangiste risque-t-il d’y avoir un rapprochement amical?

Jay! Moi aussi je tripe sur sa toque! Il a une douceur que j’aime.

À la fin du mois d’août, Jean-François Breau fera un spectacle musical, pour une deuxième année, avec son groupe Salebarbes, formé d’Éloi et de Jonathan Painchaud ainsi que de Kevin McIntyre, qui est le Louis-Jean Cormier acadien, et de George Bélivo, qui est le Keith Urban acadien. Ils font de la musique cajun punk, hommage à la chanson française des années 1950. Et qui sait, ils vont peut-être un jour sortir quelque chose...

Les échangistes

Du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé

Pour assister aux enregistrements de l'émission Les échangistes, les lundis et mercredis soir au studio 43 de Radio-Canada, remplissez le formulaire en ligne.