Entrevue avec les auteurs des Sapiens

Ces aventures amusantes se déroulant dans la préhistoire, mettant notamment en vedette les comédiens Florence Longpré, Gabriel Dagenais, Marie-Eve Morency, Sharon James et Geneviève Schmidt, seront aussi proposées sur la zone Jeunesse, pour le plaisir des petits et des grands.

En attendant de plonger dans cet univers déjanté, découvrez la galerie de personnages savoureux qui secoueront le petit écran.

Anne-Hélène Prévost, David Leblanc et Marie-Lise Chouinard :

Comment avez-vous eu l’idée des Sapiens?

On était tous les trois dans la cuisine du semi-sous-sol d’Anne-Hélène et David. On cherchait une idée simple : un lieu et trois personnages. Puis, Anne-Hélène est arrivée avec l’idée de trois hommes des pierres dans une caverne : Pierre, Jean-Pierre et Pierrette. Et c’était ça! Ensuite, on a rédigé un document de présentation, et tout a déboulé… Finalement, c’est beaucoup plus gros que ce qu’on imaginait au départ!

Comment se déroule une journée de tournage typique? Combien de personnes travaillent sur le plateau de l’émission?

Dur à dire, parce qu’on ne va pas vraiment sur le plateau pour tourner : on est déjà assez occupés à écrire! Mais on peut vous dire qu’il y a beaucoup de monde et qu’on ne connaît pas les titres de chacun! Il y a le réalisateur; les caméramans (et womans); le preneur de son; l’accessoiriste; les gens qui s’occupent du maquillage, des coiffures, des costumes… Il y a aussi la directrice de production, la productrice qui vient faire son tour et une tonne d’assistants qui font des choses très importantes aussi. C’est vraiment une organisation complexe qui se met en œuvre pour arriver à tourner en image les textes qu’on a écrits. Plutôt impressionnant!

Comment ça se passe, l’écriture d’un épisode?

Tout commence par la courbe de saison, que l’on élabore à l’avance. Chaque histoire est écrite dans l’une des 65 cases afin que l’on puisse avoir une vue d’ensemble sur la série, les enjeux et quel genre d’aventures les personnages vont vivre. Ensuite, l’équipe d’auteurs se réunit ; on « brainstorme » pendant plusieurs heures pour environ quatre épisodes à la fois, et tout le monde part de son côté. L’écriture d’un épisode passe par trois étapes importantes, qui doivent être approuvées par l’ensemble de la production et les diffuseurs de la série : le synopsis, le scène à scène et le dialogue.

Écrire un épisode prend environ deux mois du début à la fin… et on a fait ça 65 fois! Anne-Hélène, David et Marie-Lise

Comment décririez-vous le clan des Pierre et celui des Roc?

Les Pierre sont chasseurs et plutôt traditionnels, tandis que les Roc sont cueilleurs et plutôt rebelles. Les deux clans ont des mentalités très différentes : chez les Pierre, c’est un peu plus un esprit de solidarité. Tous pour un et un pour tous! Tandis que chez les Roc, ils sont un peu plus individualistes. Chacun pour soi!

Il y a beaucoup d’humour dans l’émission, et plusieurs comédiens viennent du milieu de l’impro. Comment est-ce que chacun apporte sa touche personnelle humoristique?

On tenait à ce qu’il y ait une collégialité dans l’équipe et que les comédiens comprennent notre humour afin qu’ils puissent bien rendre les textes à l’écran. Ça a l’air niaiseux, mais en comédie, c’est primordial! Ce serait mentir de dire que l’improvisation a une place dans l’émission. Les textes sont écrits et passés à la loupe par beaucoup de gens; ils sont même minutés pour s’assurer que ça ne dépasse pas dans le temps. Mais les comédiens qui font de l’impro ont généralement une grande force en comédie. Il n’y a pas de hasard!

Quel est votre personnage préféré, et pourquoi?

Eh boy! Grosse question, ça! La réponse plate, c’est qu’on les aime tous. Mais c’est vrai! Après, si vous voulez du croustillant, disons qu’en tant que « parents » de l’émission, c’est vrai qu’on est peut-être plus attachés à la courbe dramatique de certains personnages. Mais c’est bien différent pour chacun de nous, les trois créateurs. Anne-Hélène, par exemple, a travaillé fort pour l’histoire d’amour entre Pierrette (Cynthia Trudel) et Rocky (Samuel Côté). C’est souvent elle qui écrit les scènes qui se déroulent entre eux. David a une affection particulière pour Jean-Pierre (Christophe Payeur), l’intellectuel inventeur, personnage qu’il a défendu depuis le début. Quant à Marie-Lise, elle a un petit faible pour la Shamane (Sharon James) et pour Lucy (Emmanuelle Lussier-Martinez), les deux personnages externes les plus absurdes et décalés de la série.

Avez-vous une anecdote de tournage à raconter?

De tournage, pas vraiment… On n’y va pas! Sinon, on peut vous raconter une anecdote d’auteurs… L’été dernier, alors qu’on planifiait la saison 1, les trois auteurs principaux, on est allés en Gaspésie pour se ressourcer. On a fait le tour des familles de David et de Marie-Lise, qui vivent dans ce coin-là. Le père de Marie-Lise a fini par nous inspirer certains traits de Chef Lapierre. Son amour pour les gadelles s’est transformé en amour des canneberges pour Chef Lapierre! Pour le reste, notre virée des familles était tellement riche en histoires et en moments loufoques qu’elle nous a inspiré une autre série sur laquelle on travaille à temps perdu!