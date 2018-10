Un échangiste à la fois : Louis T

C’est votre première saison aux Échangistes. Qu’est-ce que vous y trouvez de différent des autres plateaux de télévision où vous avez travaillé?

En réalité, je retrouve beaucoup d’aspects d’Entrée principale aux Échangistes : la bonne humeur, l'esprit d'équipe et la spontanéité. Je dirais même que mon expérience à Entrée principale m'aide beaucoup pour ce nouveau mandat. Grâce à mon expérience avec André Robitaille, Vincent Bolduc, Isabelle Lacasse et Pascale Lévesque, je n’ai jamais été nerveux avec mon équipe actuelle. J'ai confiance en mes interventions.

Quel rôle pensez-vous jouer dans cette émission? C’est quoi votre casting?

Hum! Excellente question… Je crois que je ne suis pas encore très au courant de mon rôle dans la vie en général ni de mon casting. Haha! Je ne suis pas très conscient de ce que je dégage comme personne. C'est presque un problème. (rires) Toutefois, en y réfléchissant un peu, je crois que je représente la personne qui ne connaît pas très bien les invités. J'avoue consommer peu de théâtre ou de télévision. Je n'en suis pas nécessairement fier, mais ça me permet de découvrir nos invités en même temps que nos téléspectateurs. Je me pose donc les mêmes questions que beaucoup de gens qui nous écoutent.

Vous aimez parler d’enjeux sociaux. Arrivez-vous à trouver votre compte dans une émission de variétés?

Bien sûr! J'aimerais parfois qu'on ait plus de temps pour approfondir certains sujets. Je comprends le mandat de l'émission et je vis bien avec cela. Je me découvre aussi une envie d'entendre les gens, une curiosité que je ne me connaissais pas. Chaque personne est intéressante, à sa façon, et j'aime écouter et être surpris. L'humain commence à m'intéresser de plus en plus. Haha!

Qu’est-ce que vous gardez en tête pour chacune de vos interventions?

Ne pas trop parler, pour laisser de la place à l'invité! J'ai 1001 questions et je suis d'un naturel verbomoteur. Savoir quand parler et ne pas trop prendre de place, c'est mon défi intérieur. Haha! Parfois, je bous et je me retiens.

Qui avez-vous hâte de rencontrer parmi les invités?

Je ne sais pas. Ça fait partie de mes plaisirs de travailler à cette émission : recevoir la liste d'invités et avoir la surprise, découvrir en lisant sur l'invité des aspects de sa vie que je ne connaissais pas et qui finalement m'intéresse, quand a priori ce n’était peut-être pas quelqu'un avec qui je m'imaginais jaser.

Avec quel échangiste voudriez-vous prendre un coup dans les coulisses?

Nathalie Petrowski, avec qui je n'ai pas encore échangé. Je veux savoir si elle est gentille dans la vraie vie! Haha!

Avec quel échangiste voudriez-vous vous obstiner en ondes?

Nathalie Petrowski! J'ai l'impression qu'on pourrait être en désaccord sur bien des choses...

Avec quel échangiste voudriez-vous avoir un rapprochement amical?

Pour être honnête, je n'ai pas le temps d'avoir plus d'amis. Je manque de temps pour ceux que j'ai déjà. Alors, désolé les échangistes, je ne suis plus disponible pour les amitiés. Haha!

Cet automne, Louis T poursuit la série de capsules web Vérités et conséquences sur ICI Tou.tv, avec une formule légèrement modifiée.

***

Les échangistes

Du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio-Canada Télé

Pour assister aux enregistrements de l'émission Les échangistes, les lundis et mercredis soirs au studio 43 de Radio-Canada, remplissez le formulaire en ligne.