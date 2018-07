Le slam féministe coup de gueule d’Émile Proulx-Cloutier

Comme il s’agit d’une pièce plutôt sombre et intense, on a souvent proposé au chanteur et comédien d’en choisir une plus « dansante » pour les plateaux de télévision. À l’émission Les échangistes, il a pu finalement interpréter ce slam, qui est toujours un moment fort lors de ses spectacles.

Le slam féministe d'Émile Proulx-Cloutier

En entrevue sur le site d’ICI ARTV en novembre 2017, Émile Proulx-Cloutier expliquait l’intention à l’origine de la pièce : « La chanson Force océane est une forme de réponse à tous ceux qui se gargarisent du fait que le féminisme a connu ses belles heures et que c’est maintenant un vieux sujet, une lutte passée. Elle est un coup de gueule mélangé à un cri du cœur. »

Voici les paroles de la chanson:

Ma belle amie

Qu'est-ce qui te tourmente C'est-tu le temps qui te rentre dans le ventre

Ou tous ceux qui disent que t'as pus rien à craindre

Tous ceux qui disent que t'as pus de quoi te plaindre

Ouais pourquoi t'aurais la gueule en berne

Fini le temps des cavernes, fini le temps dans taverne

Voici venu le temps du cache-cernes

Avec la panoplie d'applications pour la femme moderne

Bonne épouse à poussette porn star spick and span

De l'entrepreneurship pis un beau suntan

Efficace de sept à cinq et sexy au cinq à sept

T'as à peine dormi faut qu'tu pèses sur reset

Pis tu t'épiles le corps tu t'épiles la face

Tu te piles sul’cœur et perds à pile ou face

Pis quand tu coules à pic, faut pas qu'on pique ta place

Ni que le mascara coule sur ta carapace

Comme une rivière qui déborde et qui arrache

Sors du sillon avant qu'on te harnache

Attends pus qu'on te dise où le bonheur se cache

Mon amie laisse tout’ ça là relève toi pis marche

On te vend des revues qui te disent de t'aimer

Avec deux cents pages d'ados photoshopées

Pis tu perds tes dimanches à perdre du poids

Oui t'as le cœur gros mais ça, ça fondra pas

Et puis tu frenches et tu frenches et tu donnes ta peau

Pourquoi le prince se transforme en crapaud

À voir ces morons qui te méritent pas

Je me dis que Stupidon il tire ses flèches dans l'tas

Ou bien tu benches et tu benches au banc des résignées

C'tu mieux des poignées d'amour ou de l'amour tout' pogné

Ou vivre en coulant tes désirs tout le temps

Tout en couvrant de graffitis ton cœur tout grafigné

Comme un grand fleuve qui déborde et qui arrache

Sors de ton lit que toute la vallée le sache

Attends pu qu'on te dise où le bonheur se cache

Mon amie laisse tout’ ça là relève toi pis marche



On te somme de suivre ce que les hommes pensent

Ou mieux d'apprendre à penser comme un homme

Bravo bravo t'es bin bonne en science

Mais le Pouvoir ma belle ça s'passe entre chums

Encore la peur qui perle sur ton lobe

Encore gagner moins pour la même même même job

Pis rager dans les sourires que tu fabriques

Pour avaler la blague d'un mononcle lubrique

Ça fait juste dix mille ans qu'on te coupe la parole

Qu'on te dompte ou t'écarte ou te traite de folle

Là l'vent commence à peine à virer d'bord

Y en a d'jà qui s'plaignent que tu parles trop fort

Vive ta lumière vive tes ombres

Vivement ta manière de dire le monde

Vivement quand tu te lèves comme une marée se lève

Que tu marches et marches et que monte à nos lèvres

Un hymne fou à ta force océane

Un hymne fou à ta force de femme

Ils ont bâti le monde entier sur ton dos

Si tu te lèves tout' va trembler

Pour revoir l’entrevue qu’il a accordée avant sa prestation.

Les échangistes

Du lundi au vendredi 21 h