Cinq animaux irrésistibles qu'on a vus aux Poilus

Le paresseux

PuiPui, le paresseux Photo : Radio-Canada/Judith Laliberté

Virginie Fortin rêvait de rencontrer un paresseux. Elle est sous le charme quand on l’invite à flatter la cuisse de PuiPui, le paresseux à deux doigts.

Julie Hébert, biologiste au zoo de Granby, démystifie cet animal mythique tellement fascinant et qui vit dans les forêts tropicales en Amérique du Sud. Elle nous explique tout sur son poil si particulier. En effet, son poil est raide et sillonné, ce qui permet aux algues de se fixer sur lui et de lui donner un camouflage naturel. De plus, ça devient un garde-manger pour les autres animaux, car il ne fait jamais sa toilette. On a déjà dénombré 100 papillons et près de 1000 coléoptères sur un paresseux.

Le saviez-vous? Le paresseux…

a des dents dépourvues d'émail qui poussent constamment;

s'enlace pendant 48 heures avec sa partenaire durant l'accouplement;

a un estomac compartimenté et peut digérer certains aliments pendant parfois près d’un mois;

possède une fourrure qui est un véritable refuge pour les insectes. Le paresseux peut abriter jusqu'à neuf espèces de papillons et quatre espèces de scarabées;

se déplace à une vitesse de 0,5 à 1,5 km/h. Sur le sol, il doit ramper, mais dans l'eau, c'est un bon nageur.

Source : http://espacepourlavie.ca/faune-biodome/paresseux-deux-doigts



Le chinchilla

Un chinchilla Photo : Radio-Canada/Judith Laliberté



Virginie Fortin est complètement en admiration et s’extasie en prenant un chinchilla sur elle.

Joanie Asselin nous présente Mme Gingle, un chinchilla trop mignon. Elle nous parle de ce rongeur méconnu de l'Amérique du Sud qui possède une des fourrures les plus douces au monde.



Le saviez-vous? Le chinchilla…

est très curieux et explore avec ses dents;

peut laisser tomber intentionnellement une grosse touffe de poils ou même le bout de sa queue sous l’effet de la peur ou de la colère;

a besoin de se rouler dans le sable (vendu en animalerie, et non récupéré à la plage ou ailleurs) pour entretenir la santé de son pelage;

devient stressé par le manque de sommeil, ce qui le pousse parfois à mâchouiller sa fourrure;

vit environ 20 ans, ce qui devient un long contrat de vie avec cet animal.

Source : https://www.omvq.qc.ca/conseils-pour-vos-animaux/rongeurs/11-12-le-chinchilla.html

Le ouistiti

Un ouistiti Photo : Trio orange/Laurence Provencher



Joanie Lamoureux, directrice adjointe du Parc Safari, nous présente Mégane, un bébé ouistiti « extrêmement intelligent ».

Jean-Philippe Wauthier, invité de la semaine, arrive même à communiquer avec cet animal qui fait partie de la grande famille des singes.



Le saviez-vous? Le ouistiti est :

une espèce menacée en raison de la destruction des forêts tropicales d’Amérique du Sud;

très social. Il vit en petits groupes familiaux;

monogame. Le mâle et la femelle forment un couple uni dans lequel les rôles sont distincts. Le père s’occupe des nouveau-nés pendant que la mère veille à leur allaitement;

familial. Même les frères et sœurs coopèrent à l’apprentissage des nourrissons;

bavard. Il communique par des cris et des postures.

Source : BOMSEL, Marie-Claude. « Oustiti », dans Encyclopædia Universalis, [En ligne]. [http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/ouistiti/] (Consulté le 3 juillet 2018).

Le lynx roux

Le lynx roux partage plusieurs caractéristiques avec le chat. Photo : Trio orange



La directrice adjointe du Parc Safari présente Bentley, un lynx roux spécialement doux avec les humains, à François Bellefeuille, qui est un amoureux des félins.



Le saviez-vous? Le lynx roux…

a plusieurs caractéristiques en commun avec le chat : il ronronne et exprime ses émotions de la même façon. Toutefois, le lynx roux est plus nerveux et a un instinct de prédateur plus développé;

est le plus petit et le plus élancé des lynx. Il peut mesurer de 65 cm à un mètre;

se nourri de petits cervidés, comme les lapins et les lièvres, ou d’oiseaux. Le lynx est l’un des plus grands prédateurs du continent européen, tout comme le loup et l’ours.

Source : BOMSEL, Marie-Claude. « Lynx », dans Encyclopædia Universalis, [En ligne]. [http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/lynx/] (Consulté le 3 juillet 2018).



Le grand-duc d’Amérique

Le grand-duc d'Amérique peut tourner sa tête jusqu'à 270 degrés. Photo : Trio orange



Darwing, un grand-duc d’Amérique élevé au Parc Safari, est un animal dit « imprégné », ce qui signifie qu’il s’identifie à l’espèce humaine. Même s’il s’identifie aux êtres humains, cet animal communément appelé « hibou » demeure menaçant. C’est pourquoi Joanie Lamoureux demande à Christian Bégin, l’artiste invité, de ne pas lui toucher.



Le saviez-vous? Le grand-duc d’Amérique…

peut tourner sa tête jusqu’à 270 degrés. À la différence de l’être humain, qui possède 7 vertèbres dans le cou, le grand-duc d’Amérique en a 14;

voit dans l’obscurité, ce qui lui permet de chasser la nuit, jusqu’à l’aube;

se nourrit principalement d’oiseaux et de mammifères de taille moyenne, comme les lapins et les lièvres;

est surnommé le « chasseur silencieux » à cause de son plumage duveteux qui lui permet de guetter sa proie sans faire de bruit.

Source : FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays, [En ligne]. [http://www.hww.ca/fr/faune/oiseaux/le-grand-duc-d-amerique.html] (Consulté le 3 juillet 2018).

Mention spéciale pour les animaux sans poils qui ont défilé sur le plateau

Un chien chinois à crête n'a presque pas de poils en raison d'une mutation. Photo : iStock/Abramova Kseniya



Pénélope McQuade est véritablement tombée sous le charme de Violette, une chienne sans poil, lors de son passage à l’émission.

La Dre Céline Leheurteux, vétérinaire, nous explique que l’absence de pilosité chez les animaux est principalement liée à la mutation génétique. Elle nous présente d’autres mammifères imberbes, comme le sphynx et le rat norvégien nu, qui font également craquer l’animatrice.



Le saviez-vous? Les animaux sans poils…

ont la peau très épaisse et riche en collagène;

ont une température corporelle plus élevée que leurs semblables poilus. Ils ont d’ailleurs besoin d’un régime riche en calories puisqu’ils en dépensent davantage pour maintenir leur température corporelle;

réclament néanmoins des soins. Le chien chinois à crête a, entre autres, besoin d’un bon écran solaire. Le sphynx nécessite, quant à lui, un bain hebdomadaire afin de se débarrasser des huiles normalement absorbées par les poils.

Source : https://www.purina.fr/chiens/races-chien/chien-chinois-a-crete



Nous ne croyions pas qu’il existait des animaux plus mignons que les chats que nous trouvons sur le web. Grâce à Sébastien et à ses invités, ce temps est maintenant révolu.

Écrit en collaboration avec Laurence Godcharles.