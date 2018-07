Patrice Michaud reprend Stop, de Sam Brown, en français

L’interprète de l’année au dernier Gala de l’ADISQ avait déjà fait une incursion dans le « rétro » lors de sa rentrée montréalaise en mars dernier. Tous vêtus de vestons argentés, Michaud et son groupe Les Majestiques avaient repris quelques chansons dans le style des Classels ou des Hou-Lops. Dans le même décorum, c’est Stop, de Sam Brown, un succès de 1988 , qu’ils ont interprété sur le plateau des Échangistes.

Patrice Michaud interprète Stop

Plus tôt en entrevue, Patrice Michaud expliquait la genèse du concept des Majestiques. « C’est une idée folle de ma part que j’ai traîné longtemps. Je voulais cette folie-là que je pouvais faire intervenir quand bon me semble. » Il a également raconté que s’il faisait des traductions de chansons en anglais, c’est surtout parce qu’il ne comprend pas bien cette langue et que ça lui permet de coller les paroles qu’il veut sur des mélodies qu’il aime.

Pour écouter l'entrevue:

Patrice Michaud nous parle de son spectacle Carte blanche et du groupe Les Majestiques

Sur son dernier album, Almanach, le chanteur avait proposé une autre traduction, celle de Temazcal, du groupe Monsters of Folk, qui est devenu Si près du soleil.

Voici les paroles de cette traduction libre de Stop, de Sam Brown

Y a de ces jours on croirait au paradis

On joue de chance et l’on se fie à l’ordonnance

« Oh mon amour », que tu me disais tout bas

Tu joues ta comédie quand tu glisses sous mes draps

T’es le plus fort de mes poisons quotidiens

Même si je sais que tu dors dans d’autres lits que le mien

Je n’ai au fond que la moitié de ton cœur

L’autre en train de courir pour voir s’il y a mieux ailleurs

Oh si tu t’arrêtes avant que notre histoire s’achève

Si tu t’arrêtes avant que je souhaite que tu crèves

Ouh rappelle-moi

Tu m’as offert de jolis colliers d’excuses

Tu sais faire et personne ne te refuse

Et ce que j’ai perdu ne se retrouve pas

Dans un bouquet de fleurs ou dans une boîte de chocolats

Oh si tu t’arrêtes avant que notre histoire s’achève

Si tu t’arrêtes avant que je souhaite que tu crèves

Ouh si tu t’arrêtes de m’aimer, de me chanter « Be my baby »

J’irai garnir ton arbre de Noël

Oh si tu t’arrêtes avant que tu notre histoire s’achève

Si tu t’arrêtes avant que je souhaite que tu crèves

Ouh, ouh, ouh

Rappelle- moi

La version originale de cette pièce

Patrice Michaud aura carte blanche au Festival d’été de Québec le mardi 10 juillet à 21 h 30 sur la scène Bell. Il sera en tournée des festivals cet été, notamment à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pour connaître les autres dates http://www.lesmajestiques.com/

