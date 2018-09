La fête du Canada dans le confort de votre salon

Le dimanche 1er juillet, plus d’une dizaine d’artistes venus d’un océan à l’autre se réuniront sur scène à Ottawa afin de fêter avec des milliers de Canadiens et de Canadiennes.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer ou si vous préférez simplement demeurer dans le confort de votre domicile, vous pourrez regarder une version écourtée des célébrations sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé à compter de 21 h.

Pour revoir Le grand spectacle de la fête du Canada dans la capitale :

La fête du Canada dans la capitale - 2018



Une programmation spéciale pour la fête du Canada est aussi à l’horaire d’ICI ARTV, d’ICI Musique, de Radio-Canada.ca et de CBC.



Brigitte Boisjoli, Klô Pelgag et Boogát représenteront le Québec au cours de cette soirée. D’autres artistes de renom tels que Jean-Marc Couture (Nouveau-Brunswick), DJ Shub (Ontario), Iskwé (Manitoba), Rose Cousins (Île-du-Prince-Édouard), Elijah Woods et Jamie Fine (Ontario), Ruth B (Alberta), The Dead South (Saskatchewan) et Arkells (Ontario) brûleront également les planches.

Voici un avant-goût du spectacle

Bande-annonce de La fête du Canada 2018



Bonne fête à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes!

La fête du Canada dans la capitale 2018

Dimanche 1er juillet à 21 h