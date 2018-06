Les fêtes nationales passent, mais le cœur reste

Dans un studio de la rue Parthenais, à Montréal, deux jours avant le spectacle, les artistes répètent les enchaînements entre les chansons, et on a invité les journalistes à assister à la répétition de deux numéros. On chante bonne fête à la directrice musicale, Julie Lamontagne, qui célèbre son anniversaire, Vallières s’amuse à filmer les photographes pour son compte Instragram, Seba et Horg rigolent avec les gars du Vent du Nord, l’ambiance est détendue et bon enfant. Seule Klô Pelgag manque à l’appel. Elle a une bonne raison, elle répète, dans le même bâtiment, pour le spectacle de la fête nationale à Laval, qui aura lieu le lendemain.

Quand Claude Dubois interprète son succès (très à propos) Artistes, avec tous les invités qui chantent le refrain, la bonne humeur décuple. L’autre numéro qu’on nous présente est un pot-pourri de six chansons auquel Michel Rivard, Vincent Vallières, Marie-Josée Lord, Brigitte Boisjoli, Jean-Marc Couture et Martha Wainwright participent. On va taire les pièces qu’ils ont chantées, il faut bien réserver un peu de surprise.

Brigitte Boisjoli Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Enregistré la veille de sa diffusion télé, le 23 juin à 21 h sur la place des Festivals, l’événement a comme thème cette année « Le vent tourne, le vent change, le cœur reste! » L’évolution de la musique québécoise sera au cœur du spectacle. Guillaume-Lemay Thivierge nous parle d’un numéro d’ouverture qui retracera de façon chronologique 400 ans d’histoire de chanson d’ici. « Ça sera très éclectique et grandiose. »

Avis aux couche-tôt ou familles avec enfants en bas âge qui voudraient assister au concert, il y aura une représentation (ce qu’on appelle la générale) le 23 juin à 13 h, ouvert à tous.

Voici la liste complète des invités :

Brigitte Boisjoli

Marie-Josée Lord

Martha Wainwright

Hubert Lenoir

Klô Pelgag

Michel Rivard

Claude Dubois

Vincent Vallières

Jean-Marc Couture

Le Vent du Nord

Seba et Horg

Les artistes qui participent au Grand spectacle de la Fête nationale Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

L’émission sera offerte ici même sur cette page pendant sa diffusion à la télé de même qu’en rattrapage à partir du 25 juin vers 10 h.

Le grand spectacle de la fête nationale à Montréal 2018

Dimanche 24 juin à 20 h