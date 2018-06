Dans l’œil du dragon : cinq fois où les dragons ont craché du feu

Les dragons ont vanté la préparation des candidats, leur présentation, leur entreprise et la qualité de leurs produits. Ils se sont même bagarrés (gentiment tout de même) pour gagner la mise. Et des mises, il y en a eu! C’est plus de 2 000 000 $ qui ont été investis par l’ensemble des 14 dragons officiels ou invités au cours de la saison.



Quelques moments choisis où les esprits se sont échauffés :



1. Des offres, des offres et encore des offres

Les dragons ont flairé la bonne affaire et ont tous présenté une offre à l’entreprise de vêtements écoresponsables Rose Buddha. Un duo de dragons a même formulé une offre à l’avantage des candidats.

Rose Buddha

Regardez la conclusion

2. Deux dragonnes dans le bunker

Ici, les rôles se sont inversés, et deux dragonnes (Caroline et Christiane) se sont retrouvées dans le bunker. Caroline, Christiane et Dominique n’ont pas hésité à mettre de l’avant leurs qualités d’entrepreneur pour gagner la mise et conclure un marché avec Fitmenu, ce qui a fait dire à Martin-Luc : « C’est l’fun quand c’est les dragons qui s’battent pour le deal! »

Fitmenu

Regardez la conclusion

3. Quel est le meilleur duo?

Deux couples de dragons ont souhaité mettre la main sur Evive Smoothie, une entreprise de cubes surgelés de smoothie.

Caroline et Martin-Luc ont vanté leur duo marketing-web, tandis que Christiane et Dominique ont fait valoir leur expérience de vente au détail.

« J’pense que vous avez une belle offre… mais on en a une meilleure! » - Dominique

Evive Smoothie

Regardez la conclusion

4. Coup de théâtre

Les yeux de trois dragons se sont mis à briller durant la présentation de l’entreprise de spiritueux Distillerie Mariana. Coup de théâtre : les candidats ont refusé les offres des dragons, mais ceux-ci n’avaient pas dit leur dernier mot!

Distillerie Mariana

Regardez la conclusion

5. La candidate mène le jeu

Cette fois-ci, pas de bagarre entre les dragons puisqu’une seule offre a été formulée; celle, conjointe, de Serge Beauchemin (dragon invité) et Christiane Germain. L’action s’est plutôt présentée dans le jeu des offres et des contre-offres, menée avec aplomb par la candidate, venue présenter Euthabag, ses housses mortuaires pour animaux.

Euthabag

Regardez la conclusion

C’est terminé pour cette année, mais vous pouvez regarder les présentations des candidats dans chacune des émissions sur le site des dragons.