Les chefs! : les meilleurs tweets de la finale

Attention : divulgâcheurs! Ne lisez pas les derniers messages Twitter de notre billet si vous ne savez pas encore qui a gagné.

Rappelons que cette ultime émission s’articulait autour d’un repas gastronomique de quatre services que nos finalistes devaient concevoir en s’inspirant des saveurs ou de moments culinaires marquants de leur vie. Après les entrées composant les deux premiers services, Andrée-Ann a été éliminée. Antoine est couronné champion de la saison 2018.

Vous pouvez voir ou revoir l’émission sur le site Internet des Chefs!

Voici quelques tweets qui ont retenu notre attention durant la soirée.

Cette blague sur le côté raffiné des plats d’enfance des candidats.

Cette autre blague sur le côté raffiné des plats d’enfance des candidats.

Ce souvenir d’enfance qu’on a tous vécu.

Cette référence à la cuillère de Laurent qui a pris en feu.

Après la pause Andrée-Ann a trop cuit ses crevettes et Laurent a trop cuit sa cuillère. #Leschefs .

L’étonnement de ce chroniqueur télé.

La déception d’Alex Perron.

Cet hommage aux perdants.

Je me souviens rarement du gagnant mais toujours du perdant. En 2018, je me souviendrai à quel point Laurent sait perdre avec générosité et élégance #Leschefs