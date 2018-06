Un documentaire sur l’histoire de la musique autochtone à 1001 vies

Pakesso Mukash (Cri/Abénaki), Shauit (Innu) et Moe Clark (Métis) sont nos guides pour ce voyage exploratoire. Les trois auteurs-compositeurs-interprètes nous invitent à découvrir les artistes autochtones d’ici, les causes qui leur tiennent à cœur et leurs inspirations. Par la même occasion, ils tracent un portrait de l’histoire de la musique des Premières Nations.



Le teweikan du titre, c’est le tambour traditionnel. Encore présent dans la musique autochtone, il accompagne cependant aujourd’hui des airs de folk, d’électro ou de reggae.

Regardez un extrait :

Extrait du documentaire Du teweikan à l'électro



Sur le site du documentaire, voyez les prestations de Pakesso, de Shauit et de Moe, et un fil chronologique présentant l’histoire musicale des 11 nations autochtones du Québec et comprenant des extraits vidéo et des photos.



Vidéo



Écoutez la musique de Pakesso Mukash :

Du teweikan à l'électro - Pakesso

Du teweikan à l'électro :





Sur ICI Radio-Canada Télé le 23 juin à 19 h à l’émission 1001 vies

Sur ICI Tou.tv à partir du 23 juin à 20 h

Sur le site de 1001 vies le 23 juin à compter de 20 h

Sur ICI ARTV le 25 juin à 21 h

Sur cette page à partir du 25 juin

