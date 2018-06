Les finalistes des prix Gémeaux 2018 sont connus

Avec pas moins de 12 nominations, les émissions District 31 et Fugueuse sont en tête de liste. Le Bye bye 2017 récolte 11 mentions, et les fictions Lâcher prise et Les pays d’en haut sont saluées, avec 10 nominations chacune.

Parmi les personnalités, Magalie-Lépine Blondeau et Sonia Cordeau se démarquent avec respectivement six et cinq nominations.

Magalie Lépine-Blondeau Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Question de lancer quelques paris sur les gagnants de la soirée du 16 septembre prochain, voici les finalistes :

Meilleure série dramatique

Blue Moon

Faits divers

Fugueuse

L’imposteur, la suite

Olivier

Plan B

Meilleure série dramatique annuelle

Au secours de Béatrice

District 31

L’échappée

Mémoires vives

Unité 9

Meilleure comédie

Boomerang

Lâcher prise

Les pêcheurs

Les Simone

Trop

Meilleure série de variétés ou des arts de la scène

En direct de l’univers

Gala de l’ADISQ 2017

Le diable en canot d’écorce

Gala Québec Cinéma

Grand spectacle de la Fête nationale 2017

Les enfants de la télé : spéciale

Montréal symphonique

Meilleure émission spéciale de variétés ou des arts de la scène

1res fois

En direct de l’univers

Ici on chante

La voix

Microphone

Meilleure interprétation d'un premier rôle féminin dans une série dramatique

Karine Vanasse –Blue Moon

Ludivine Reding – Fugueuse

Mylène St-Sauveur – Hubert et Fanny

Laurence Leboeuf – Marche à l’ombre

Magalie Lépine-Blondeau – Plan B

Meilleure interprétation d'un premier rôle masculin dans une série dramatique

Patrick Labbé – District 31

Vincent-Guillaume Otis – District 31

Pier-Luc Funk – Mémoires vives

Stéphane Gagnon – Mémoires vives

Meilleure interprétation d'un premier rôle féminin dans une série dramatique annuelle

Magalie Lépine-Blondeau – District 31

Julie Perreault –L’échappée

Céline Bonnier – L’heure bleue

Marie Tifo - O’

Guylaine Tremblay – Unité 9

Meilleure interprétation d'un premier rôle masculin dans une série dramatique annuelle

Patrick Labbé – District 31

Vincent-Guillaume Otis – District 31

Pier-Luc Funk – Mémoires vives

Stéphane Gagnon – Mémoires vives

Guy Nadon – O’

Meilleure interprétation d'un premier rôle féminin dans une comédie

Catherine-Anne Toupin – Boomerang

Anne-Élisabeth Bossé –En tout cas

Sophie Cadieux – Lâcher prise

Evelyne Brochu – Trop

Virginie Fortin – Trop

Meilleure interprétation d'un premier rôle masculin dans une comédie

Antoine Bertrand – Boomerang

Mani Soleymanlou –En famille

Patrick Guérard - King Lionel

Martin Petit - Les pêcheurs

Éric Bruneau – Tro

Meilleure animation : Jeu

Stéphane Bellavance –Au suivant

Maripier Morin - Face au mur

Stéphane Bellavance et Martin Carli - Génial!

Guy Jodoin –Le tricheur

Patrice L’Ecuyer - Silence on joue

Meilleure animation d'une émission, d'une série d'entrevues ou d'un talk-show

Paul Arcand – Conversation secrète

Jean-Philippe Dion –La vraie nature

Jean-Philippe Wauthier – Le beau dimanche

Véronique Cloutier - Rétroviseur

Guy A. Lepage – Tout le monde en parle

Le Gala des prix Gémeaux aura lieu le 16 septembre 2018

La soirée des artisans et du documentaire aura lieu le 13 septembre 2018