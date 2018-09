Qui sont les trois finalistes des Chefs!?

Ça va chauffer dans la cuisine des Chefs, car les finalistes ont vraiment tout pour gagner. Ce sont d’excellents cuisiniers. Chacun des aspirants chefs a été proclamé gagnant d’au moins un épisode au cours de la saison et s’est démarqué par sa performance en compétition.

Voici un récapitulatif du parcours des trois finalistes

Tu es structuré, organisé, et tout est en simplicité, tout est bien équilibré dans tes plats. Tu travailles comme un vrai chef!

Tu as une belle attitude en cuisine.

Les recettes gagnantes d’Antoine

Morue d’Islande cuite au four, brandade de morue salée, artichauts au vin blanc, croustilles de pomme de terre, beurre blanc au caviar

Truite pochée à la bière, spätzles, tombée de chou aux lardons, croûtons de pumpernickel, pommes, et sauce à la moutarde et crème fraîche

Blanquette de veau

Flan de chou-fleur

Jambon fumé cuit à l’eau d’érable, panais rôtis, purée de panais, poires caramélisées et jus à la moutarde

Pannacotta au yogourt et sucre d’érable, framboises et oseille sanguine

Ce soir, tu es celle qui nous a le plus tenus en haleine, mais tu es celle qui nous a le plus surpris. Ton homard façon crab cake, était bien fait, goûteux, et ta chaudrée était bien réussie, beau mélange de saveurs, c’était coloré

Normand Laprise - 21 mai