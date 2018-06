Des premières images de la série de François Morency

C’est dans un très grand studio de LaSalle qu’est tournée la quasi-totalité de la série. François Morency lui-même a dessiné les plans du décor reconstituant sa maison d’enfance pour s’assurer que ce serait le plus fidèle possible à son souvenir.

Le producteur de la série, Guillaume Lespérance, nous a raconté à quel point l’humoriste a été touché quand il a vu les décors de la maison, qui ont exactement les mêmes séparations que la demeure où il a grandi. « Là où ils m’ont eu vraiment, c’est avec les photos d’enfance sur les murs. Ils ont utilisé les vraies photos de ceux qui jouent mon frère et ma sœur, et ils ont réussi à faire un collage avec moi plus jeune », affirme Morency.

La reconstitution du sous-sol avec sa table de billard, son tourne-disque, son vélo stationnaire qui ne sert plus et ses vieux trophées est particulièrement impressionnante. Quiconque est né avant 1990 reconnaîtra une partie de son enfance tant l’ensemble est crédible. Un beau travail de choix d’objets.

Les sous-sol de la série Discussion avec mes parents Photo : Radio-Canada/Mathieu Valiquette

Dans la scène à laquelle on assiste, l’absence de la mère (Marie-Ginette Guay) crée un malaise entre François et son père; sans elle, ils n’ont plus rien à se dire, bien qu’elle soit seulement à la salle de bain…

Ce genre de situation, bien que caricaturé ici, est représentatif de bien des dynamiques familiales, et même si les choses ont un peu évolué, il y a des choses qui changent difficilement. « Ton père a beau être cool et in, vient un temps où communiquer sérieusement avec son fils… eh boy… ce n’est pas facile! »

On peut s’attendre à beaucoup d’humour et d’amour chez les membres de cette famille à la répartie facile et à la taquinerie constante. François Morency est le plus vieux des trois enfants. On retrouve également sa sœur, Judith (Caroline Bouchard), et son frère, Raynald (Blaise Tardif).

La série est librement inspirée de son livre à succès paru sous le même titre paru en 2017. « On retrouve environ 25 % des situations du livre dans la série. Et dans les 75 % restant, il y a, disons 50 % de choses qui sont arrivées pour vrai et 50 % de pure fiction, mais même dans l’invention, je voulais une cohérence avec la réalité. Je voulais des situations qui respectent la logique des personnages. »

Discussion avec mes parents sera diffusée à partir de septembre 2018 sur ICI Radio-Canada Télé à raison de 13 épisodes de 30 minutes.