Les coups de cœur et plaisirs coupables des aspirants chefs!

On vous invite à découvrir les coups de cœur des aspirants chefs

Si tu avais à te faire tatouer un ingrédient sur le corps, quel serait-il?

Antoine : « Une canne de sirop d’érable », dit-il en riant.

Antoine Photo : Attractions images

Quelle est votre plus récente découverte culinaire?

Clément : « Le jus de pois chiche de la conserve. Je trouve ça le fun. On peut l’utiliser pour remplacer le blanc d’œuf. On le fouette et ça devient une meringue. »

Clément Photo : Attractions images

Que faites-vous pour vous détendre après une soirée en cuisine?

Laurent :« C’est drôle, mais avec mon coloc, tous les soirs, nous écoutons des émissions de cuisine pour nous détendre, pour nous changer les idées, même si nous avons cuisiné toute la journée, mais on dirait que vu que ce n’est pas nous qui le fait, ça relaxe », dit-il en riant.

Laurent Photo : Attractions images

Si vous aviez un plat à déclarer comme plat national au Québec, quel serait-il?

Laurent : « Le hot chicken. Je tripe vraiment sur le hot chicken. C’est assez basique comme plat, mais je ne peux pas m’en passer. »





Quel est votre aliment préféré du Québec?

Antoine : « Le pigeon »

Clément et Marc-Antoine : « Le cerf de Boileau », une viande qui représente bien le Québec, surtout pour ses saveurs boréales

Andrée-Ann : « L’aliment du Québec que j’aime le plus cuisiner, c’est la tomate, parce que ça amène de la fraîcheur. On peut la cuisine soit en salade ou en sauce. Je la trouve juste magnifique dans son ensemble. »

Andrée-Ann Photo : Attractions images

Ashley : « Le maïs; en salade, grillé, en sauce... Ah, j’adore le maïs! »

Ashley Photo : Attractions images

Quel est votre apéro par excellence?

Marc-Antoine : « Old fashioned. C’est simple et assez concret, et ça me représente bien. Je suis assez simpliste dans ma façon de travailler. Je reste sur les bases, si on peut dire.

Marc-Antoine Photo : Attractions images

Quel est votre ustensile de prédilection?

Laurent : « Mon ustensile de cuisine préféré est le couteau à pain. C’est drôle, mais la chose que je coupe le moins avec ce couteau, c’est du pain. J’utilise le couteau à pain pour tout. Le monde me trouve bizarre, mais je ne peux pas m’en passer », dit-il en riant.

Qui aimeriez-vous inviter à votre table?

Laurent : « Si j’avais quelqu’un à inviter tous les soirs, à l’exception de ma copine, ce serait mon frère, parce que j’adore souper avec lui et on tripe tellement ensemble. »

Pour connaître toutes les autres réponses des aspirants chefs aux questions, regardez toutes les capsules.





On vous invite également à découvrir ce que les chefs ont répondu à nos questions croustillantes. (billet précédent)

Consultez le site Internet pour découvrir tous les ateliers de cuisine de Daniel Vézina, revoir les duels des candidats, consulter les recettes gagnantes, et bien plus.

Regardez l’émission en direct le lundi à 20 h

https://www.facebook.com/leschefs/