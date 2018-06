Clément baisse les bras lors d’un duel aux Chefs!

Les aspirants chefs Andrée-Anne et Clément devaient réaliser, en 15 minutes, des raviolis et les servir avec un beurre monté aux herbes lors du duel.

Clément avait une longueur d’avance sur Andrée-Anne lors des premières minutes de l’affrontement. Malheureusement, il avait de la difficulté avec l’adhésion de sa pâte, visiblement trop humectée, et a dû recommencer à deux reprises, pour finalement tout jeter à la poubelle alors qu’il restait un bon cinq minutes au duel.

Clément des Chefs Photo : ATTRACTION IMAGES

« J'ai décidé d'arrêter, parce que ma philosophie, [c’est qu’il faut] soit bien faire quelque chose, soit ne rien faire du tout. J’ai abandonné. » Clément

Voyez ou revoyez ce duel:

Réaliser des raviolis et les servir avec un beurre monté aux herbes

Les juges n’ont pas du tout apprécié ce manque de ténacité. « Ce qui s’est passé, c’est qu’il a voulu faire des raviolis à la perfection, et ça ne lui a pas porté chance, car il a tout mis à la poubelle au lieu de faire quelques raviolis avec un beau beurre monté », a déclaré Jean-Luc Boulay. De son côté, Normand Laprise a trouvé dommage qu’un excellent cuisinier comme Clément abandonne. « Il aurait pu terminer la sauce et gagner 30 % de points avec une sauce parfaite. En tant que professionnel, je ne voudrais pas qu'un de mes cuisiniers s'en aille parce que le service est trop difficile. »

Daniel Vézina a mis un peu de baume sur les déboires du pauvre Clément. « On est aussi déçus que toi, on perd un excellent cuisinier, mais lâche pas, tu as énormément de talent! Je pense que tu as mérité ta bière. »

Rappelons que Clément avait bien tiré son épingle du jeu dans la compétition jusqu’à présent en terminant deux fois en première position.

Sur Twitter, la fin inattendue du duel a engendré plusieurs commentaires :

Première fois que je vois un candidat abandonner son duel depuis le début de # LesChefs non ? & mdash ; Marika Laforest (@MarikaMTL) 5 juin 2018

Que celui ou celle qui n’a jamais abandonné un truc une fois dans sa vie lui lance la 1ère Pierre. #Clement #Leschefs ;-) — J-Patrick Toussaint (@JeanPatrickT) 5 juin 2018

# leschefs SVP quelqu ' ; un pourrait produire un GIF de Clément qui jette sa pâte par terre ? Un meme parfait pour signifier qu ' ; on jette l ' ; éponge, qu ' ; on est écœuré, etc. & mdash ; jfcd (@enseriestv) 5 juin 2018

