Hubert Lenoir sur le plateau extérieur d’Entrée principale

Accompagnée de ses musiciens, la jeune sensation de l’heure était de tous les instants durant les 90 minutes de l’émission. On a pu entendre des extraits de pièces tirées de son album au moment d’aller en pause publicitaire et d’en revenir; l’écouter parler de sa première moitié de 2018 essoufflante; l’entendre discuter de Neil Young avec Vincent Vallières; et, finalement, le voir interpréter l’excellente pièce Ton hôtel.

Hubert Lenoir en prestation

Le chanteur a confié en entrevue que, bien qu’il participe à quelques festivals cet été, d’autres organisateurs ont annulé sa participation. Sans les nommer, Lenoir a critiqué leur frilosité.

Ils ne voulaient plus m’avoir, finalement. Ils avaient peur que je fasse une connerie. Je n’irai pas à leur festival de merde. Hubert Lenoir

Entrée principale sera de retour le 10 septembre 2018.