Dévoilement des couples qui danseront lors de la 4e saison des Dieux de la danse

Quels seront les 24 couples, formés d’artistes, d’humoristes et de personnalités connues, qui charmeront les juges et qui ne laisseront personne indifférent?

Les répétitions ont commencé le 10 mai dernier.

Voici les couples improbables de cette année qui se prêtent au jeu de la danse dans une compétition amicale :





Johanne Fontaine et Marcel Leboeuf

Johanne Fontaine et Marcel Leboeuf Photo : Attractions images/Monic Richard

Un duo à surveiller, car ils sont des complices de longue date.



Marilyn Castonguay et Jeff Boudreault

Marilyn Castonguay Jeff Boudreault Photo : Attractions images/Eva-Maude TC

De la magie sur le plancher, avec Jean Brière, de District 31, et Mouline, de 1,2,3 Géant à danser.





Pascale Lévesque et LeLouis Courchesne

Pascale Lévesque et LeLouis Courchesne Photo : Attractions images/Mathieu Valiquette, Andréanne Gauthier

C’est avec une fougue et une énergie débordante que ce duo, issu d’Entrée principale, se lance dans la compétition.





Mylène Mackay et Jean-Philippe Perras

Mylène Mackay Jean-Philippe Perras Photo : Attractions images/Shayne Laverdière, Andréanne Gauthier

Avec ces deux acteurs brillant respectivement dans les délicieuses webséries L’âge adulte et Trop, il est évident que le public en aura plein les yeux!





Marianne Verville et Lou Pascal Tremblay

Marianne Verville et Lou-Pascal Tremblay Photo : Attractions images/ William Lapierre, Andréanne Gauthier

Ces deux amis nous jurent qu’ils ne ménageront pas leurs efforts pour nous offrir le meilleur des spectacles.





Rosalie Vaillancourt et Yannik De Martino

Rosalie Vaillancourt et Yannick De Martino Photo : Attractions images

Avec eux, le public ne s’ennuiera pas une seule seconde. Folie assurée!





Dorothée Berryman et Jean-Marie Lapointe

Dorothée Barryman et Jean-Marie Lapointe Photo : Attractions images/Sarah Scott

Un duo qui saura nous émerveiller!





Martine Francke et Martin Héroux

Compétitifs, complices et complémentaires, ces deux amis de longue date seront à surveiller! Martine Francke (qui jouera dans Valmont à l’automne) a plusieurs années de danse à son actif et Martin Héroux en sera à sa 9e année de danse et de chant dans le spectacle Revue et corrigée.





Éléonore Lagacé et Philippe Touzel

Révélations de la comédie musicale Footloose, Éléonore Lagacé et Philippe Touzel sont talentueux.





Korine Côté et Guillaume Pineault

Ce duo d’humoristes est placé hors de sa zone de confort. Il donnera son 110 % avec certitude.





Sylvie Potvin et François-Étienne Paré

Sylvie a plusieurs années de tango à son actif, alors que François-Étienne a suivi quelques heures de cours! Ce duo saura assurément nous surprendre.





Catherine St-Laurent et Mikhaïl Ahooja

Ayant pratiqué la danse pendant plus de 14 ans, Catherine St-Laurent est plus que prête à relever le défi avec son ami Mikhaïl Ahooja (qu’on verra briller dans la nouveauté Une autre histoire cet automne). Ce duo d’exception nous étonnera certainement!





Ingrid Falaise et Louis-Olivier Mauffette

Ce couple se fait confiance et se laisse aller dans l’émotion à 100 %.





Joëlle Lanctôt et Antoine Gratton

Ils ont vraiment tout pour séduire le public et les juges.





Mylène St-Sauveur et Nico Racicot

Jouer des amoureux à l’écran peut faire naître une belle amitié entre les acteurs et c’est le cas de Mylène St-Sauveur (la fabuleuse Fanny d’Hubert et Fanny) et de l’acteur Nico Racicot.





Mélissa Lavergne et King Melrose

Reconnue pour son rythme, Mélissa est une ancienne danseuse professionnelle.





Cynthia Wu-Maheux et Samuël Côté

Cynthia délaissera donc son uniforme de Da-Xia Bernard, de District 31, le temps d’une danse avec celui qui fera partie des Sapiens, la nouvelle série jeunesse d’ICI Radio-Canada Télé. Leur force est de pouvoir compter l’un sur l’autre.





Marie-Ève Perron et Bryan Audet

Excellente dans Les Simone, Marie-Ève Perron a choisi le polyvalent et talentueux Bryan Audet. Ils ont dansé ensemble dans la comédie musicale Grease. Ce duo fera tout en son possible pour accéder à la finale.





Olivia Palacci et Sébastien René

Amis depuis plus de 10 ans, ils ont une complicité de feu. Olivia nous a littéralement séduits dans le rôle de Pastel dans Hubert et Fanny. C’est avec Sébastien René, l’unique maître Marlin de Série noire, qu’elle dansera.





Ariane Castellanos et Yan Rompré

Juste du plaisir et beaucoup d’intensité pour ces deux formidables acteurs, qui ont développé une amitié sur le plateau de Mémoires vives.





Brigitte Paquette et Frank Schorpion

Ensemble depuis 30 ans, ces deux amoureux et complices ont tout pour plaire.





Emmanuelle Lussier-Martinez et Fred Eric Salvail

Leurs personnages se détestaient dans l’excellente série Faits divers. C’est avec détermination et dépassement de soi qu’ils participent aux Dieux de la danse.





Geneviève Néron et Martin Laroche

Amis de longue date, ils ont la capacité de rire d’eux-mêmes et de leurs erreurs.





Noémie Yelle et Simon Boulerice

Redoutable danseur, Simon partage son amour de la danse avec Noémie Yelle (Féminin/Fémin).

Les vainqueurs de l’an dernier étaient Myriam Leblanc et Renaud Paradis. Ils ont remporté la victoire en livrant une prestation à l’image des plus belles comédies musicales de Broadway!

Revoyez cette prestation, sur la musique d’Another Day of Sun, de la comédie musicale La La Land.

Jean-Philippe Wauthier et toute l’équipe vous invitent à assister gratuitement au tournage de la 4e saison, qui débute le vendredi 8 juin 2018! Pour connaître toutes les dates et les horaires, ainsi que pour réserver des places en studio pour votre famille, vos amis et vous-même, rendez-vous sur Public cible.

Mentionnons aussi que François Pruneau est le nouveau chorégraphe en chef pour l’émission.

Les dieux de la danse sera de retour l'automne prochain sur ICI Radio-Canada Télé.

