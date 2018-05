Pierre Hébert et Philippe Laprise animeront le 20e Gala Les Olivier

On commence à avoir l’habitude des duos d’animateurs (Edith Cochrane et Guylaine Tremblay au Gala Québec Cinéma, Maripier Morin et Jean-Philippe Dion pour le Gala Artis), une tendance marquée depuis quelques années à la télé québécoise. Dans ce cas-ci, on est assuré que la chimie opérera, car Laprise et Hébert sont des complices depuis l’époque où ils partageaient la vedette dans la série Vrak la vie (de 2009 à 2015).

L’an dernier, Pierre Hébert avait fait des remerciements, entre rires et larmes, alors qu’il avait en main la statuette du spectacle d’humour de l’année pour son deuxième spectacle, Le goût du risque.

« Tu as été 33 jours à l'hôpital. Pendant ce temps-là, j'ai fait 12 shows, 12 shows pendant [lesquels] je me disais : "Qu’est-ce que je fais là? Comment ça se fait que je ne sois pas avec ma blonde, à côté d'elle, pendant qu'elle se bat pour sa vie et pour la vie de mon gars?" Et aujourd'hui, ce trophée-là... c'est comme si la vie me disait, tu as bien fait de ne pas aller à l'hôpital. » S’étaient ensuivis les éclats de rire de tout le monde dans la salle, incluant sa blonde.

Quant à Philippe Laprise, il a remporté l’Olivier de la découverte de l’année en 2009, mais on n’a aucun souvenir de son discours. ¯\_(ツ)_/¯

Le Gala Les Olivier aura lieu le dimanche 9 décembre 2018.