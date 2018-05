Bébéatrice : un dessin animé qui met en vedette la famille de Guy A. Lepage

Cela fait déjà plusieurs années que Guy A. Lepage propage sur Twitter les mots de sa fille Béatrice à l'aide du mot-clic #bébéatrice. Ces phrases et réflexions avaient inspiré le dessinateur Éric Godin, qui en a d'abord fait un livre, et qui travaillera à la direction artistique d'une nouvelle série animée accessible gratuitement cet automne sur ICI Tou.tv. Les comédiens Guillaume Lambert et Mélissa Désormeaux-Poulin prêteront leurs voix aux personnages.