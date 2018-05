Le retour de La fureur pour un soir seulement

Tout a commencé en février dernier, lorsque l’animatrice a recréé le jeu musical à son émission 1res fois pour un court segment avec ses invités Mariloup Wolfe et Christian Bégin.

Voyez l’extrait à partir de 34 : 45

Mariloup Wolfe et Christian Bégin

Véro a par la suite, sur le plateau des Échangistes, exprimé son désir de faire officiellement renaître La fureur non pas pour une saison complète, mais pour une seule émission spéciale. « C’est l’un de mes plus grands rêves », a-t-elle affirmé. Et à Jay Du Temple, qui disait souhaiter ce retour, elle a lancé, en boutade : « Si tu veux que ça revienne pour un soir, tu dois aller camper devant les bureaux de Dominique Chaloult. C’est elle que tu dois convaincre. »

L’histoire ne dit pas si l’humoriste a eu à faire pression sur la directrice générale de la télévision de Radio-Canada, mais La fureur reviendra bel et bien pour une émission spéciale de 90 minutes le 5 janvier 2019.

La fureur, spéciale 20 ans, qui sera diffusée en direct, mettra en vedette quatre équipes, deux équipes de vétérans et deux équipes de recrues. Les seuls noms confirmés pour l’instant sont Sébastien Benoît, qui a animé les cinq dernières saisons de l’émission, et Élyse Marquis, une habituée de l’époque.

La fureur a été diffusée de 1998 à 2007.