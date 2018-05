Pierre Kwenders et Ilam chauffent le studio des Échangistes

Le duo a interprété les pièces Tuba Tuba, tirée de l’album Makanda : At the End of Space the Beginning of Time, de Pierre Kwenders, et African Woman, de l’album Hope, d’Ilam.

Performance de ILAM et Pierre Kwenders

Pierre Kwenders, quand la musique gagne sur les chiffres



Pierre Kwenders est un Afro-Canadien né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au cégep, il a fait ses études en comptabilité. Il n’a pas terminé ses études universitaires dans le même domaine, car il a eu l’appel de la musique.

Il a joué à l’Apollo Theater de New York, endroit mythique où ont joué Stevie Wonder, Michael Jackson et James Brown.

« Je n’aurais jamais pensé un jour jouer là. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie. »

Ilam, celui qui rêve d’amour pour tous



Ilam est originaire de Dakar, au Sénégal. Il est au Québec depuis 2014. Il fait carrière en musique depuis plus de 10 ans. Sa musique a des sonorités blues, afro-folk, soul et pop-rock.

Un an avant de venir sur le plateau des Échangistes, Ilam avait rencontré Pénélope au Festival Musique du Bout du Monde. Il lui avait dit qu’un jour, il aimerait aller à son émission. Un rêve devenu réalité! L’animatrice lui a donc demandé s’il avait un second rêve, telle une bonne fée marraine.

« Un de mes rêves, c'est de passer mon message que les gens s'aiment, continuer à faire de la musique, jouer à l’Apollo Theater comme Pierre Kwenders. »

Découvrir une chanson aux sonorités bleues d’Ilam

Découvrir le sublime vidéoclip kitsch de la chanson Sexus Plexus Nexus, de Pierre Kwenders

Mention spéciale : Le chapeau de Pierre Kwenders était hallucinant. On félicite le chapelier montréalais Fumile pour cette œuvre!

Pierre Kwenders Photo : Radio-Canada/Amélie Grenier

Pour écouter l'entrevue avec Ilam et Pierre Kwenders.

Les échangistes du lundi au jeudi à 21 h sur ICI Radio Canada Télé.