Les Sapiens : une nouvelle émission préhistorique amusante pour les 9/12 ans

Autour de Lucy – mi-humaine et mi-singe – et de la rigolote shamane Mystique Denise, les clans rivaux doivent apprendre à cohabiter ensemble et se retrouvent dans des situations loufoques.

Générique d'ouverture

Même si l’histoire se situe à la préhistoire et que nos héros s’habillent en peau de bête, on retrouve de nombreuses références à notre quotidien actuel : envoi de caillou-texto, grande soirée au bal des mammouths, histoires d’amour, version en pierre de la télévision, émojis…

Parmi les visages de cette comédie rocambolesque, on retrouve :

- Gabriel Dagenais : le courageux chef Lapierre

- Florence Longpré : la romantique Garnotte, fille de chef Lapierre

- Fayolle Jean Junior : le fan de ho-ké Pierre

- Cynthia Trudel : la rigolote Pierrette

- Christophe Payeur : l’intello Jean-Pierre

- Geneviève Schmidt : la redoutable chef Rockette

- Marie Eve Morency : la très cool Cristal, fille de chef Rockette

- Samuel Côté : le casse-cou Rocky

- Jonathan Caron : le curieux Rock-André

- Sharon James : l’illuminée shamane Mystique Denise

- Emmanuelle Lussier-Martinez : la bavarde Lucy

Les Sapiens Photo : Pixcom

Et chaque semaine, des invités-surprises apporteront leur touche de folie.

Les décors sont tellement impressionnants qu’on a l’impression d’y être :

Petits bonus : lors de son passe à l'émission Les Échangistes, Charles Lafortune parle des Sapiens.

Et Florence Longpré évoque avec enthousiasme son rôle et le tournage.

Les Sapiens

À bientôt!