Calembours animaliers avec Sébastien Kfoury, l’animateur des Poilus

Aimes-tu CHAT, animer une émission de télé comme Les poilus?

C’est super de pouvoir laisser plus libre cours à mon côté animateur qu’à mon côté vétérinaire. C’est vraiment extraordinaire pour moi d’être rendu là dans ma carrière. Je m’amuse vraiment avec mes invités et les animaux qu’on reçoit.

POULET-tu me parler de la différence entre cette émission et Animo, que tu as animée pendant plusieurs années?

Elle est majeure! Animer et orchestrer un plateau de talk-show est complètement différent de l’animation d’un magazine. Même si Les poilus est un magazine animal, on doit vraiment avoir du plaisir comme dans une émission de variétés. Animo était beaucoup plus sérieuse et se devait d’être une sorte de docuréalité. On pouvait s’attarder beaucoup plus en profondeur à la relation humain-animal. C’est vraiment deux missions différentes.

VER RATON des numéros d'animaux?

On en « verrat » peu... On veut que les animaux soient heureux sur notre plateau. Ils sont là pour qu’on s’émerveille de leur seule présence ou de leurs particularités. Ils feront des numéros seulement s’ils sont heureux en les faisant.

Penses-tu que TATOU compris sur les animaux?

La seule chose que je sais, c’est que je ne sais presque rien! On en a tellement à apprendre sur les animaux. On n’a pas assez d’une vie. Même si on est vétérinaire!

Outre un CERF VEAU bien allumé, comment arrives-tu à concilier la vie d'animateur et celle de vétérinaire?

Il faut juste faire une croix sur les temps libres ;-)

Blague à part, ça prend beaucoup de temps, mais les horaires sont flexibles.

Heureusement, c’est un blitz à donner pour les tournages. C’est un effort intense sur une courte période, et ensuite, j’apprécie mes moments plus calmes en famille. Si je n’en faisais pas autant, je ne serais pas du monde à la maison…

As-tu une anecdote cocasse ou genÂNE à nous conter à propos des tournages?

Je dois régulièrement sortir mon « kit » de nettoyage d’invité (on a des invités qui ont reçu les trois types de sécrétions venant d’un animal, je vous laisse deviner lesquelles…).

Est-ce que tu trouves ça CHOUETTE d'avoir de la musique à ton émission?

C’est vraiment magique, Ça donne une tout autre énergie! Nous nous assurons que les décibels ne sont pas trop élevés pour les animaux et nous prenons vraiment soin de nous assurer que la musique et les instruments utilisés ne stresseront pas les animaux sur le plateau.

Qu’y aura-t-il de plus dans cette émission?

Amoureux des bêtes, vous serez ravis, car le vétérinaire Sébastien Kfoury et son équipe de chroniqueurs et scientifiques renommés s'amuseront à faire découvrir les animaux d'une toute nouvelle manière à travers des reportages et des jeux afin d’en apprendre plus sur leur habitat, leur alimentation et leurs comportements.

Il y aura, entre autres, le très amusant segment humoristiquede l’animal miroir, dans lequel l’invité surprise découvrira l’animal qui sommeille en lui. On lui trouvera des ressemblances tant physiques que caractérielles.

L’animateur recevra en studio des animaux qui gagnent à être connus. Toutes les bêtes sont les bienvenues sur son plateau!

Voici un avant-goût de l’émission

Extrait exclusif du 20 mai

Les poilus, un rendez-vous à ne pas manquer destiné aux humains, mais qui plaira tout autant aux animaux!

À compter du dimanche 20 mai, à 19 h 30, sur ICI Radio-Canada Télé.

