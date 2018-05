Hubert Lenoir et Jean-Pierre Ferland en duo aux Échangistes

Le chanteur du groupe The Seasons, fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois. Avec son look androgyne et sa musique éclectique pop, soul, jazz, Hubert Lenoir est sans aucun doute l’artiste à surveiller au Québec présentement.

Sur son album Darlène, le jeune musicien reprend Si on s’y mettait, une pièce tirée de l’album Soleil de Jean-Pierre Ferland paru en 1971.

L’équipe des Échangistes a eu la bonne idée de les réunir sur le plateau de l’émission et ça donné un excellent moment de télé.

Hubert Lenoir et Jean-Pierre-Ferland chantent Si on s'y mettait

Plus tard, en entrevue, Pénélope a demandé à Jean-Pierre Ferland ce qu’il pensait de cette collaboration inusitée avec Lenoir. « J’aime ça, les jeunes me font progresser. Quand un jeune est intéressant, il va chercher dans la musique quelque chose qu’un vieux comme moi n’a pas. » a déclaré le chanteur de 83 ans.

Pour sa part, Hubert Lenoir a affirmé que les albums Jaune, Soleil et Les vierges du Québec l’avaient beaucoup influencé lors de la création de Darlène.

La prestation du duo improbable a suscité des réactions très enthousiastes sur Twitter.

Ce soir, je vous jure que c’est une des, sinon la plus belle, prestation que j’ai eu la chance présenter à la télé. La légende Jean-Pierre Ferland rencontre l’étoile Hubert Lenoir. #LesEchangistes — Penelope McQuade (@Penelopemcquade) 4 mai 2018

Rentrer à minuit et se brancher sur Ici Radio-Canada Vancouver pour voir la prestation de Ferland et Hubert Lenoir. Fébrile. Ben oui! 😍 #lesechangistes 💕 — Thérèse Parisien (@thereseparisien) 4 mai 2018

Merci d'exister, Hubert Lenoir 💎 #leséchangistes — Catherine Trudeau (@TrudeauC) 4 mai 2018

Pour voir l'entrevue avec Jean-Pierre Ferland