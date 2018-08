Les coups de cœur et plaisirs coupables des Chefs!

On vous invite à le découvrir à l’instant avec les coups de cœur de l’équipe des Chefs!



Quel est votre ustensile de prédilection?



Élyse : « Un économe. Mon problème, c’est que, plusieurs fois par année, je le jette avec les épluchures. Ensuite je le cherche, je le cherche et je ne le trouve plus. Ça fait au moins trois que j’achète cette année. »

Élyse Marquis Photo : Attractions images

Que faites-vous pour vous détendre après une soirée en cuisine?



Daniel Vézina : « Un verre de champagne pour décompresser, c’est pas mal la norme. OK, j’avoue… deux verres de champagne », dit-il en riant.

Daniel Vézina Photo : Attractions images

Quel chef vous inspire le plus?



Normand Laprise : « Ça demeurera toujours Paul Bocuse pour ce qu’il a été. C’est un chef inspirant, et il donne une notion de constance et passion. »



Élyse Marquis : « Je suis tellement privilégiée de côtoyer les chefs ici (Pasquale Vari, Normand Laprise, Jean-Luc Boulay, Daniel Vézina). C’est quand même extraordinaire. Je suis en train de jaser avec eux. Ce sont mes amis. Tous les jours, je n’en reviens pas de la chance que j’ai de les côtoyer, alors c’est sûr que ce sont les chefs qui m’inspirent, mais pour ma cuisine de tous les jours, c’est Ricardo. Ricardo, ces recettes sont testées, et ça fonctionne. »

Quelle est votre devise en cuisine?



Pasquale Vari : « "Plus c’est simple, meilleur c’est", et "S’il n’y a pas de sel, il n’y a ni saveur ni amour". »

Pasquale Vari Photo : Attractions images

Elyse Marquis : « Si ce n’est pas bon, on peut toujours se faire un grilled cheese. »

Pourquoi Normand Laprise rêve-t-il de recevoir Madonna à sa table?



« C'est une dame qui a de la constance, de la rigueur au travail, mais surtout, qui a traversé plusieurs décennies et qui est toujours là aujourd’hui. Alors moi, je dis bravo. C’est comme un chef qui a son restaurant depuis 40 ans et qui est toujours là aujourd’hui. C’est un très bel exemple. »

Le chef Normand Laprise nous dit quels sont ses ustensiles de prédilection en cuisine Photo : Radio-Canada

Quelle gourmandise mangez-vous en cachette?

Daniel Vézina : « Du chocolat caramel à la fleur de sel, je ne veux pas en manquer, je le cache dans le frigo. Toutes les lumières sont fermées, j’ouvre le frigo et je mange du chocolat en cachette. »

Quel plat choisiriez-vous si c’était le seul plat que vous pouviez manger pour le restant de vos jours?



Élyse : « Le sandwich aux tomates, parce que c’est un plat réconfortant qui me rappelle mon enfance. »



« Quand j’étais petite, on avait un jardin dans la cour, et je m’en occupais avec mon père. C’était mon activité avec lui. J’aimais ça, et j’aimais les tomates chaudes gorgées de soleil. Quand on venait de finir de travailler dans le jardin, mon père me faisait un sandwich aux tomates, avec du pain blanc, de la mayonnaise et des tomates de notre jardin. »



Jean-Luc Boulay : « Du foie gras, du pigeonneau et du crabe des neiges. »

Jean-Luc Boulay Photo : Attractions images

Si vous aviez un plat à déclarer comme plat national au Québec, quel serait-il?



Daniel : « Le loup marin. Une viande de plus en plus populaire, très vitaminée, bonne pour les sportifs, pleine de protéines aussi. »



Élyse : « Le sandwich aux tomates, parce que c’est bon, c’est réconfortant et ça me fait penser à mon père », répond-elle, très enthousiaste.

