Le  chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, à Tout le monde en parle

Au cours de son mandat, Stephen Harper a toujours refusé de participer à l’émission, malgré les tentatives répétées de l’équipe.

Ils ont refusé de participer à TLMEP :



Stephen Harper

Pierre-Karl Péladeau

André Arthur

Fabienne Larouche

Jean-Marc Parent

Lucien Bouchard

Luc Plamondon

Michaëlle Jean

On se rappellera la présence de M. Scheer à l’émission spéciale de fin d’année Infoman 2017, où le chanteur Dumas lui présentait quelques airs accrocheurs :

Les jingles d'Andrew Scheer



Parmi les invités à l’émission le 6 mai : Denys Arcand, qui pourrait bien avoir quelques commentaires ou questions pour le chef conservateur.



La liste complète des invités :



Denys Arcand et Maripier Morin, réalisateur et comédienne du film La chute de l’empire américain; l’animateur Jean-Philippe Dion, qui coanimera le Gala Artis avec Maripier Morin; le maire de Québec, Régis Labeaume; le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer; la boxeuse Marie-Eve Dicaire, qui défendra sa ceinture de la North American Boxing Federation (NABF) le 9 juin, et Helen Antoniou, auteure de la biographie Le retour à la bière…et au hockey : l’histoire d’Eric Molson.