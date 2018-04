Une nouvelle série dramatique des auteurs de L’auberge du chien noir

L’histoire de cette saga familiale se déroulera en grande partie à la campagne, dans une ferme porcine, Goulet et Filles, de la portion sud de la couronne montréalaise, plus précisément à Saint-Chrysostome, dans le village de Valmont.

C’est la vie et l'histoire de cinq sœurs, toutes prénommées Marie : Marie-Luce (Maude Guérin), Marie-Jeanne (Catherine Renaud), Marie-Christine (Julie Beauchemin), Marie-Louise (Martine Francke) et Marie-Paule (Eve Duranceau), nées d'un père qui rêvait d'avoir des garçons.

Marie-Luce, l’aînée de la famille, est une femme forte qui tient sur ses épaules l'entreprise familiale, héritée de ses parents. Avec l'aide de ses deux filles, elle décide de convertir sa ferme au bio, avec tous les défis que ça implique.

La série débute par une intrigue : le mari de Marie-Luce est trouvé mort. Meurtre ou accident? Cette découverte brutale perturbera la quiétude de tout son entourage et des résidents du village de Valmont, et fera ressortir chez chacun ce qu’il y a de plus beau et de plus laid. « Le premier épisode est chargé de rebondissements », raconte l'auteure dans un éclat de rire.

L’impressionnante distribution est encore à compléter, mais elle comprendra, entre autres, Maude Guérin, Martine Francke, Catherine Renaud, Eve Duranceau, Catherine Brunet, Marie-Ève Milot, Maxim Gaudette, François Papineau, Luc Senay, Maxime De Cotret, Frédéric Millaire Zouvi, Michel Laperrière, Roger Larue, Frédéric Pierre, Muriel Dutil, Simon Pigeon, Sophie Clément, Julie Beauchemin, Christian De La Cortina, Joëlle Paré-Beaulieu, Julie Du Page, Jules Philip et Lorna Kidjo.

Toute la distribution de la nouvelle série dramatique de Sylvie Lussier Pierre Poirier. Photo : Radio-Canada/Arcouette&Co.

La dramatique est écrite par Pierre Poirier et Sylvie Lussier, auteurs de 4 et demi, des Aventures de Jack Carter et, plus récemment, de L’auberge du chien noir, en ondes pendant 15 ans à Radio-Canada. Francis Leclerc (Apparences, Les beaux malaises) sera le réalisateur principal et fera équipe avec Christian Laurence et Myriam Verreault.

Faits intéressants, les producteurs ont acheté une ferme à Saint-Chrysostome et louent des porcs, poules, moutons et oies pour les besoins du tournage, qui débute le 22 mai prochain.

Lors du lancement de la série, l’auteure Sylvie Lussier a répondu à nos questions.

Prévoyez-vous une longue vie à cette série?

« La première saison aura seulement 23 épisodes, mais une intrigue qui s’échelonne sur 12 ans », répond-elle en riant.

Quels traits de caractère voulez-vous faire ressortir de la série?

« La série est tournée essentiellement avec des femmes. Le noyau dur, ce sont les cinq sœurs. La relation avec leur père a laissé des séquelles sur les cinq filles. On voulait explorer la relation mère-filles ainsi que la dynamique entre les sœurs et la fraternité. On veut donner un nouveau ton à cette série : une twist policière, de l’humour noir, et explorer un côté plus sombre, tout en vous promettant des moments légers et drôles. »

Parlez-nous du caractère des 5 sœurs.

« Le personnage de Maude Guérin est une femme forte qui a du caractère, de la persévérance et de la résilience. C’est une femme qui doit se retrousser les manches malgré son deuil, car elle doit s’occuper de la ferme et de ses filles. Chaque fille a un caractère différent, et elles sont toutes un peu rebelles à leur façon. »

Pourquoi avoir choisi une ferme?

« On voulait exploiter les enjeux liés au fait d’avoir une ferme bio et les problèmes que vivent les agriculteurs. On veut démontrer que les lois ne sont pas adaptées pour eux. De plus, les animaux ajoutent une touche de complexité au tournage, en plus d’avoir de nombreux comédiens à gérer, car la distribution va évidemment s’agrandir. »

Une série produite par Joanne Forgues et Catherine Faucher des Productions Casablanca.