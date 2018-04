Pénélope McQuade discute du mouvement #MoiAussi

Pénélope McQuade était curieuse d’entendre leur point de vue masculin sur ce sujet de société. Elle-même impliquée dans ce mouvement, elle a mené cette discussion sans détour et a lancé des questions très directes à ses invités.

J'ai l'impression qu'on passe dans un autre monde. Le monde auquel j'appartiens est en train de disparaître. Et les dinosaures vont mourir. On va assister à quelque chose d'autre. Les rapports entre les hommes et les femmes vont se réinventer.

Christian Bégin