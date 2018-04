6 chansons entendues dans District 31

Pour accentuer l’émotion et l’ambiance de certaines scènes, on peut avoir recours à des pièces en fond musical qui risquent de rester longtemps dans la tête des téléspectateurs.

Nous avons relevé pour vous les chansons jouées lors de quelques scènes marquantes de l’émission.

J’aurai 100 ans, de Beyries

Lorsque Nadine et Patrice s'embrassent enfin vers la fin de la première saison et qu’on nous annonce qu’ils forment officiellement un couple..

Je t'aime Nadine Legrand à Patrick Bissonnette

Épisode 100 du 16 mars 2017 (à partir de 20 : 30)

Johnny, des Dead Obies

C’est à la première émission de la deuxième saison qu’on connaît enfin le sort de Nadine, Patrick et Kevin après le coup de feu final de la dernière scène de la première saison. Après quelques minutes d’intro, le suspens dure quelques secondes sur la pièce Johnny des Dead Obies avant qu’on ne réalise que la personne à moto est bel et bien Nadine Legrand.

Épisode du 11 septembre 2017 (à partir de 4:04)

Where They @, des Dead Obies

François Rollin (Fred Savard) met la chanson Where They @, des Dead Obies, dans ses écouteurs pour couper les doigts du pédophile qui a agressé son frère (Marc Thibaudeau) et lui dans leur jeunesse.

Épisode du 20 décembre 2017 (à 20:36)

The Way, de Fastball

Une scène du dernier épisode de la deuxième saison Photo : Aetios productions

Après avoir assassiné Christian Phaneuf, Maxime Vézeau, Laurent Cloutier et Daniel Chiasson se poussent en voiture sur la pièce musicale The Way, de Fastball.

Épisode du 19 avril 2018 (à 19:30)

Queen of Them All, des Deuxluxes

Papi Léo Photo : Aetios Productions

Lorsque Papi Léo assassine brutalement Roberto (l’agresseur de la petite Simone) avec un couteau et juste avant que Nadine Legrand ne se fasse heurter par un camion, on entend Queen of Them All, des Deuxluxes.

Épisode du 12 octobre 2017 (à 19:29) (Papi Léo)

Épisode du 12 octobre 2017 (à 20:24) (accident Nadine Legrand)

Le scotch goûte le vent, de Bernard Adamus

Laurent Cloutier et Amélie Photo : Aetios Productions

Stéphane Pouliot et Judith Photo : Aetios Productions

L’épisode du 18 janvier 2018 se termine en douceur avec la musique réconfortante Le scotch goûte le vent, de Bernard Adamus.

