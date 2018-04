6 émissions jeunesse célébrant la beauté de la nature

Zafari

Zoomba et Babatua au bord de l'eau Photo : Ing Group

Pour découvrir : la beauté de la Tanzanie, en Afrique, et des animaux originaux tels qu’une girafe-paon, un éléphant-zèbre et un lion-flamand rose.

À la télé : le samedi à 6 h 15 (trois épisodes de suite)

Parka

Parka Photo : Radio-Canada

Pour découvrir : les Rocheuses, les joies du camping en forêt et du rafting sur les rivières. Et aussi pour faire du traîneau à chiens, rencontrer des baleines, des ours polaires, des hiboux et des pieuvres.

Nils Holgersson

Nils et les oies Photo : Studio 100 Animation

Pour découvrir : les paysages grandioses de la Suède, des lacs, des rivières et des montagnes, et pour rencontrer des oies bienveillantes.

À la télé : le samedi à 8 h 45

Belle et Sébastien

Belle et Sébastien Photo : Groupe PVP

Pour découvrir : la montagne, la forêt, les arbres à perte de vue et les cours d’eau, et pour s’amuser avec des animaux adorables : chiens, chèvres, écureuils, loups...

Les trésors d’Arthur L’aventurier

Arthur et les enfants Photo : Gregg Productions

Pour découvrir : les parcs du Québec, entre autres ceux d’Oka, des Monts-Valin, de Mont-Tremblant, du Fjord-du-Saguenay, la Station Touristique Duchesnay, les hautes montagnes des Chic-Chocs en Gaspésie, les Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, et tous les animaux qui peuplent ces très beaux endroits.

À la télé : le samedi à 7 h

Ranger Rob

Trois jeunes éléphants Photo : Nelvana

Pour découvrir : un immense parc-nature, le désert et les cactus, et pour s’amuser avec des singes, des éléphants et des créatures loufoques.

À la télé : du lundi au vendredi à 6 h 40

