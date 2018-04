Une finale surprenante pour District 31!

Attention divulgâcheur : ne lisez pas ce texte si vous n’avez pas vu l’épisode de ce soir de District 31. Nous révélons le dénouement de l’intrigue.

Est-ce que les trois mousquetaires sont allés trop loin en éliminant eux-mêmes le chef des Sixers? Êtes-vous pour ou contre ce qu’ils ont fait?

Des mystères résolus

Nous avons enfin connu cette semaine le dénouement de plusieurs histoires qui nous tenaient en haleine depuis un bon bout de temps.

1. Les circonstances de la mort de l’ex-lieutenante Nadine Legrand ont été révélées.

2. On a retrouvé le corps de Jeff Morin. Est-il réellement mort? À suivre…

3. On a identifié les coupables du meurtre de l’amant de la ministre Victoria Beaufort.

4. Laurent Cloutier se joint aux Services secrets.

5. Patrick Bissonnette décide de prendre un congé sabbatique.

6. Christian Phaneuf a été assassiné.

7. Stéphane Pouliot n’a plus de contrat sur sa tête.

8. Jean Brière est hors de danger après s’être fait tirer.

La mort de Jeff Morin frappe fort au 31 et ne laisse personne indifférent.

Je finis la semaine pis j’m’en va. C’est vrai, les gars, je suis vraiment rendu au bout du rouleau. Patrick Bissonnette

Patrick Bissonnette et Daniel Chiasson Photo : Aetios Productions

Avez-vous hâte à septembre? Prenez votre mal en patience! Quels personnages, pensez-vous, seront de retour à la troisième saison? Comment Chiasson assumera-t-il son geste? Pensez-vous que l’hypothèse de Nadia/Amélie Bérubé sur la mort de Jeff Morin est plausible?

Personne ne l’a vu mort. Je me demande si c’est pas le frère de Jeff qu’on a trouvé dans le bois. Ce sont des jumeaux. Chu pas sûr que c’est Jeff sur les photos. Nadia/Amélie Bérubé à Laurent Cloutier

Charlotte Legault dans le rôle de Nadia/Amélie Bérubé dans « District 31 » Photo : Aetios productions

Rappelez-vous qu’au départ, Luc Dionne, l’auteur de la série, n’avait pas prévu que Laurent Cloutier serait dans le décor si longtemps.

Patrick Labbé [Laurent Cloutier] était supposé être là seulement quatre semaines, mais il est encore là. Luc Dionne

Le personnage de Nadia/Amélie devait apparaître pour un seul épisode, mais finalement son rôle a pris de l’ampleur et on se demande maintenant si elle est là pour rester.

C’était un seul épisode, à prendre ou à laisser. J’ai fait ma journée, puis on m’a rappelée pour d’autres épisodes dans la première saison. Charlotte Legault

Vos personnages chouchous vous manquent déjà?

Nous vous invitons à consulter la multitude de contenus exclusifs en marge de la série sur le site de l’émission, dont les séances de thérapie chez la psy d’Isabelle, de Stéphane, de Patrick et de Bruno. Ils se mettent à nu et se confient sur leurs angoisses, leurs peurs et les problèmes personnels qui les hantent en dehors des murs du 31. La psy travaille en profondeur avec eux.



À Isabelle : Où est le papa de Sarah [fille d’Isabelle]? Le considères-tu comme ton amoureux? Qui s’occupe et prend soin de toi?

À Patrick : Jusqu’à quel point tu te laisses ressentir la peine, la tristesse pour continuer ton chemin?

Patrick Bissonnette chez le psy Photo : Aetios Productions

À Stéphane : Pourquoi tu te perçois comme un trou de cul avec ton fils?

Stéphane Pouliot Photo : Aetios Productions

À Bruno : Est-ce que ça pourrait t’aider de faire des gestes qui te rappellent tes enfants pour mieux vivre ce que tu vis avec Martine?

Pour ceux qui se posent la question, la pièce musicale qui joue dans l'auto lors de la dernière scène de l'émission, c'est The Way, de Fastball.

Voyez ou revoyez la grande finale de la saison et patientez jusqu’en septembre pour connaître de nouvelles intrigues écrites par Luc Dionne!

